Chucky Lozano no es la prioridad para ser el heredero de Insigne en el Napoli

El fichaje de Lorenzo Insigne con el Toronto FC sacudió por completo al mundo del futbol. El ícono del Napoli dejaría al club para continuar su carrera en la MLS, dejando un vacío enorme en los Azzurri y, aunque la esperanza sigue puesta en Hirving Lozano para llenarlo, el panorama luce difícil para que el atacante mexicano sea la próxima gran figura del equipo.

Con la mudanza de Insigne a Canadá, los Napolitanos necesitan a una pieza que los ayude en la reestructuración para el futuro. A pesar de la juventud de Lozano, éste ha demostrado buenos momentos con los colores celestes, pero su presente es uno sumamente intermitente y el mexicano parece generar más dudas que respuestas para Luciano Spalletti.

El estratega tomó las riendas del club tras la salida de Gennaro Gattuso, quien llevó a Lozano a Italia. Spalletti le dio continuidad al mexicano, pero éste no aprovechó las oportunidades y poco a poco fue perdiendo la carrera por la titularidad contra Matteo Politano. Aunado a ello, sus lesiones, indisciplina y el positivo por COVID-19 a finales de 2021 sellaron su papel como suplente en el pasado reciente.

Por si fuera poco, la comparación entre Insigne y Lozano va más allá de lo futbolístico cuando se trata del cariño hacia el club. Mientras participaba con la Selección mexicana, Chucky realizó unas desafortunadas declaraciones sobre el Napoli, sentenciando que le "gustaría salir a un club más grande". Dichas palabras no fueron del agrado de la afición y directiva, ya que consideraron que el extremo estaba denostando al equipo para el cual aún juega.

Con información de GOAL Italia, el futuro de Lozano en Nápoles es sumamente incierto. El club no está convencido de su rendimiento y existe la opción de cederlo en el verano a otro equipo de Europa si no demuestra tener lo necesario para permanecer en la plantilla. Politano ha aprovechado cada minuto que Spalletti le ha otorgado, situación que no ha sucedido con Lozano desde su regreso de la aparatosa lesión con la Selección mexicana.

Este es el momento más importante para la carrera de Lozano. Sin Insigne en el ataque, posiblemente Spalletti, aunque no esté totalmente convencido del mexicano, le otorgue minutos a Chucky por la necesidad de contar con opciones por las bandas. Está en el exjugador del Pachuca aprovechar cada oportunidad para mostrarse y mantenerse en crecimiento en Europa por más años.