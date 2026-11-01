¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

China cumple su amenaza: el polémico vídeo de Mbappé castiga al Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia
China

Triplete en el campo y ausencia en las pantallas

Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange TV

✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

Precio inicial108,00 €
Ecosistema Completo
Movistar dark

Movistar

✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).

✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.

✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

Precio inicial32,00 € al mes
Streaming Flexible
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

Precio inicial29,99 € al mes

Las declaraciones de Kylian Mbappé no pasaron desapercibidas en China, después de que se convirtieran en una crisis que ensombreció la presencia del Real Madrid en las pantallas chinas, en una escena poco habitual que refleja la magnitud de las repercusiones que dejó un vídeo de la estrella francesa, que provocó una amplia indignación por contener un insulto al antiguo líder chino Mao Zedong.

China cumplió efectivamente su advertencia, después de que el partido entre el Real Madrid y el Racing de Santander, disputado en la undécima jornada de LaLiga, no apareciera en las pantallas de la televisión china, en cumplimiento de las amenazas que siguieron a la polémica suscitada en torno a Mbappé.

El sitio francés "Foot Mercato" señaló que la televisión china no retransmitió el partido, que terminó con victoria del Real Madrid por tres goles a cero, tras la difusión de un vídeo en el que aparecía Mbappé describiendo a Mao Zedong, antiguo líder de China, como un dictador.

Según la agencia de noticias francesa "France Presse", el partido no se emitió en ninguno de los dos canales deportivos pertenecientes a la corporación de radio y televisión china "CCTV", ni estuvo disponible a través de la plataforma (Migu), uno de los servicios de retransmisión digital más destacados del país.

Próximos partidos
AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

Primera División

07 nov 2026

SAN

SAN

El asunto no se detuvo en el partido del Real Madrid, ya que la agencia francesa indicó que ningún partido de LaLiga de esta jornada se ha retransmitido hasta ahora en la televisión china, en un desarrollo llamativo que coincidió con la crisis que provocó el vídeo de Mbappé.

Pero la paradoja es que la plataforma "Migu" continuó retransmitiendo otros partidos de la competición, entre ellos el encuentro en el que el Barcelona arrolló a su rival, el Deportivo Alavés, por 6-1, ayer sábado, lo que hizo que la ausencia del partido del Real Madrid en la plataforma resultara aún más llamativa.

En el plano deportivo, el Real Madrid no se vio afectado por lo ocurrido fuera del rectángulo verde y logró una merecida victoria sobre su anfitrión, el Racing de Santander, por tres goles a cero, en el encuentro que acogió el estadio de El Sardinero.

Con este triunfo, el conjunto merengue prolongó su racha de resultados positivos, reduciendo a tres puntos la distancia con el Barcelona, líder de la clasificación de LaLiga, y afianzando su posición en el tercer puesto.

Así, el Real Madrid combinó una importante victoria en la carrera por el título de LaLiga con una inesperada crisis mediática en el mercado chino, después de que las declaraciones de Mbappé se convirtieran en el motivo por el que sus aficionados allí se vieron privados de seguir uno de los partidos del equipo, en medio de interrogantes sobre las repercusiones de este suceso en la relación del club con las plataformas mediáticas chinas.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google