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Muhammad Sharaf Eldeen
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China continúa castigando a LaLiga pese a la disculpa de Mbappé

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Las declaraciones del delantero del Real Madrid provocaron la indignación de las autoridades chinas

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La televisión pública china no emitió los dos primeros partidos de la jornada actual (la 11) de LaLiga, después de anunciar la suspensión de la emisión de los encuentros del campeonato, a raíz de las declaraciones del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, sobre el antiguo líder chino Mao Zedong.

La red de canales públicos CCTV, perteneciente al grupo de medios estatales chino CMG, no retransmitió el partido entre el Villarreal y el Espanyol, que fue el primer encuentro en el calendario del campeonato desde el anuncio de la suspensión de la emisión, el pasado martes.

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El partido se disputó la noche de ayer viernes en España y estuvo disponible a través de la plataforma Migu, un servicio de emisión por internet perteneciente a la empresa de telecomunicaciones China Mobile, bajo control del Estado chino, según observaron periodistas de la agencia France-Presse (AFP).

Tampoco se emitió el partido entre el Atlético de Madrid y el Levante, que arrancó a las 13:00 GMT de hoy sábado, a través de la red CCTV, y ninguno de los dos encuentros figuró en la programación de emisión anunciada por el canal.

Según LaLiga, a la que consultó la agencia France-Presse, la televisión china emitía hasta ahora en directo todos los partidos del campeonato español.

El origen de la crisis se remonta a la difusión de un vídeo del programa "The Bridge", en el que Mbappé habló de una imagen satírica que coloca su rostro sobre imágenes de Mao Zedong, y describió al antiguo líder chino como un "dictador chino".

La polémica llevó a varias empresas chinas a rescindir sus contratos con el jugador, y se produjeron disculpas por parte de LaLiga y del propio Mbappé, quien dijo que lo "sentía sinceramente" y calificó sus declaraciones de "inapropiadas", mientras que China anunció que tomaba las disculpas "en serio".

A pesar de ello, la suspensión de la emisión de los partidos de LaLiga a través de la televisión pública china se mantuvo, según el diario "L'Équipe" francés.

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