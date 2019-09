Chicharito: "El partido ante Real Madrid es especial para mí y el Sevilla"

El atacante se estrenó en su primera titularidad en el elenco dirigido por Julen Lopetegui.

Javier Hernández tiene pocos días en el , pero ese tiempo, aunque no sea mucho, le ha servido para entender al club y su afición. Para empezar, que quizás no exista una institución que se tome más en serio la que ellos: por eso la importancia de su gol. Segundo, los juegos contra el , sobre todo en el Sánchez-Pizjuán, no son 90 minutos más.

"El partido ante el Madrid (por La Liga) no es únicamente especial para mí, sino para toda la gente del Sevilla y en nuestra casa. Más allá de las actuaciones que venimos teniendo en liga, creo que va a ser un partido muy bonito y a partir del viernes pensaremos en ello", señaló al canal oficial del cuadro Blanquirrojo.

Cuando se complicaba la situación frente al Qaragab de visita, el mexicano apareció para abrir el marcador mediante un tiro libre que él mismo calificó de "golazo" y le sirve para ganar "muchísima confianza".

Chicha se reencontrará el domingo con el conjunto Merengue, en el cual militó durante la temporada 2014-15. La mayoría de las ocasiones era suplente, aunque dejó un buen sabor de boca entre la afición porque solía convertir viniendo desde la banca, además de su entrega y carisma. No ganó ningún trofeo ahí.