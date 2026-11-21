Noticias del equipo

Fredi Álvarez no ha facilitado información sobre bajas ni alineación probable para el conjunto local, por lo que se esperan novedades más próximas al inicio del partido.

En el bando visitante, Fran Escribá tampoco ha confirmado su once inicial ni ha reportado lesiones o sanciones. La información de ambos equipos se actualizará conforme esté disponible antes del pitido inicial.

Previa del partido

Segunda Division - Jornada 15 22 nov 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Celta Fortuna recibe a Real Valladolid en el Abanca Balaídos de Vigo en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en las últimas semanas.

El conjunto filial del Celta, dirigido por Fredi Álvarez, atraviesa un momento complicado. Los vigeses no han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de liga, acumulando tres derrotas y dos empates, y llegan a este encuentro tras caer 1-0 ante el Albacete en su visita más reciente.

Real Valladolid, con Fran Escribá en el banquillo, llega en mejor estado de forma. Los pucelanos encadenan dos victorias consecutivas en liga, incluyendo un triunfo a domicilio ante el Gijón y otro ante el Leganés, lo que les ha consolidado en la zona media de la tabla.

El contraste entre ambos equipos es evidente: Valladolid ha demostrado solidez en las últimas jornadas, mientras que Celta Fortuna busca su primera victoria en más de un mes para alejarse de los puestos de descenso.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo, incluyendo los canales de televisión y las opciones de live stream disponibles.

Form

Celta Fortuna llega al partido con un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Albacete, y previamente cayeron 2-1 contra el Burgos. El único punto positivo de ese tramo fue el empate a dos ante el Córdoba y el 1-1 frente al Tenerife, aunque los números globales reflejan una racha preocupante.

Real Valladolid presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos entre liga y otras competiciones. Los pucelanos ganaron sus dos últimos partidos de Segunda División, anotando seis goles en esos dos encuentros ante Gijón y Leganés, lo que muestra un equipo con punch ofensivo en el momento actual.

Head-to-Head Record

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre Celta Fortuna y Real Valladolid para ofrecer un historial de referencia previo a este partido.

Standings

En la clasificación de Segunda División, Celta Fortuna ocupa la decimoséptima posición, mientras que Real Valladolid se sitúa en el duodécimo puesto.