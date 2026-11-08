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이케르 카시야스 (Iker Casillas)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Casillas, enfadado, retira a sus dos hijos del Real Madrid

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I. Casillas
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El histórico portero del conjunto merengue tomó una decisión determinante respecto a sus dos hijos.

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Parece que el camino de los hijos de Iker Casillas y Sara Carbonero en la academia del Real Madrid ha llegado a su fin, ya que el exguardameta español ha decidido, enfadado, sacar a Martín y Lucas, que juegan en la portería como él, de "La Fábrica", tras dos temporadas en el club blanco.

Según el diario "AS", la sorprendente decisión se produjo como consecuencia de que Martín, el hijo mayor, perdiera su papel destacado, además de que ninguno de los dos fuera convocado para participar en el torneo "Futures" en la ciudad de Orlando, lo que llevó a Casillas a dar este paso, del que el club ya tiene conocimiento.

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Por su parte, el diario "Marca" informó de que Martín, de 12 años, y Lucas, de 10 años, dejarán el Real Madrid y se marcharán al Leganés, en busca de un proyecto formativo más adecuado para su desarrollo.

Los dos hermanos comenzaron su trayectoria en el club de Pozuelo, antes de pasar dos años en la academia del Real Madrid. La decisión de marcharse se tomó con su consentimiento y de acuerdo con su entorno familiar.

Martín ya había llamado la atención durante su participación en el Mundial (sub-12), mientras que Lucas brilló al detener varios penaltis ante el Barcelona.

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