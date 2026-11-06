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Por primera vez desde su debut, Nick Woltemade se queda fuera de la convocatoria de la selección alemana. En lo deportivo, las cosas no le van nada mal al delantero; lo que le está pasando factura es una decisión equivocada tomada en verano.

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Cuando la DFB anunció el jueves al mediodía su convocatoria oficial para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Serbia (13 de noviembre) y Países Bajos (16 de noviembre), hubo alguien que debió de alegrarse especialmente: Niclas Füllkrug. El delantero del Werder Bremen, a quien muchos habían dado por perdido tras su fichaje por el West Ham United en el verano de 2024 y la prolongada sequía goleadora que vino después, es la mejor prueba de lo rápido que pueden cambiar las cosas en la selección.

Hace menos de medio año, su regreso a la selección alemana parecía muy lejano, lo que también le hizo perderse el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Hoy, apenas unos meses después, Füllkrug es el hombre del momento y uno de los jugadores con pasaporte alemán en mejor forma. Desde su regreso a las orillas del Weser, el futbolista de 33 años ha marcado doce goles en diez partidos entre todas las competiciones. Ha anotado al menos un gol en cada uno de sus últimos ocho encuentros y firmó sendos dobletes contra el Dortmund, el Paderborn y el Mainz.

Por eso fue «un placer», dijo el seleccionador Jürgen Klopp en rueda de prensa, «tomar la decisión» y comunicarle al veterano que, tras un largo periodo de sufrimiento, podía volver a jugar con la selección. Füllkrug tiene «una influencia increíble en el juego del Bremen, no solo por sus goles», subrayó Klopp, antes de concluir: «A veces, el estado de forma se impone a todo lo demás».

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¿Cómo le va a Nick Woltemade en la Juventus de Turín?

Al hablar de «todo lo demás», el seleccionador podría haberse referido, entre otros, a Nick Woltemade. El delantero de la Juventus de Turín, el club más laureado de Italia, sigue sin estar a la altura de las grandes expectativas. En cierto modo, es justo lo contrario de un Füllkrug en plena forma.

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Sin embargo, si uno se fija únicamente en las estadísticas, al jugador de 24 años no le va tan mal como podría sugerir a primera vista su primera ausencia de una convocatoria desde que debutó con la selección alemana en junio de 2025. Desde su llegada a la Vecchia Signora, Woltemade ha tenido oportunidades de jugar con mayor o menor regularidad y ha demostrado sus cualidades en más de una ocasión, sobre todo en la Europa League. Aunque en la Serie A no ha marcado ni participado directamente en ningún gol tras ocho partidos, en Europa suma nada menos que tres goles (dos de penalti) y tres asistencias en cuatro encuentros.

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También aprovechó la noche del jueves para reivindicarse: jugó bien en la victoria a domicilio por 2-1 en Alkmaar y dio la asistencia a Randal Kolo Muani en el gol del 2-0. Así, Woltemade ha participado directamente en al menos un gol en cada partido europeo que ha disputado con los bianconeri.

El problema de Woltemade, y probablemente también una de las razones por las que no ha sido convocado por la selección alemana, no es que nada le salga bien en lo deportivo con la camiseta de la Juve. Las cifras lo desmienten claramente. Lo que resulta mucho peor es la decisión que tomó el exdelantero de la Bundesliga el pasado verano: fichar por el club turinés.

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¿Por qué fichó Nick Woltemade por la Juve?

Sin duda, no le habría resultado fácil hacerse un hueco y disponer de minutos con regularidad en el Newcastle United, el club al que pertenecía y que en 2025 pagó al VfB Stuttgart una cifra que, según se informó, rondó los 75 millones de euros. Porque, con Eddie Howe, que dimitió en verano, Woltemade no pasaba a menudo de ser un revulsivo al que se le permitía jugar los últimos minutos de vez en cuando y que rara vez lograba destacar. Es justo reconocerlo.

Pero Howe, como ya se ha dicho, es historia. Matthias Jaissle, exentrenador de las categorías inferiores del RB Leipzig, tomó las riendas de los Magpies y prometió a Woltemade un nuevo comienzo desde el primer momento, aunque quizá tendría que esperar su turno al principio debido a la preferencia del técnico por un estilo de juego de presión intensa. Por su parte, Woltemade no quiso correr, al parecer, el riesgo de pasar otra temporada en un papel secundario y huyó a Italia.

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¿Conseguirá Nick Woltemade regresar a la selección alemana?

Según Klopp, fue «en principio, un fichaje muy inteligente»: después de una etapa extremadamente gris en Newcastle, la Juventus podía ofrecer al jugador de 24 años un entorno completamente nuevo. «Otra liga, mejor tiempo» y Luciano Spalletti como entrenador, con una idea de juego quizá más adaptada a Woltemade, podrían ayudarlo a recuperar su mejor nivel. Que el club que en otro tiempo encadenaba títulos en Italia, hoy sumido en una crisis, haya dejado de ser un entorno favorable para las carreras que se encuentran en una encrucijada y pierda cada vez más relevancia deportiva «no es culpa de Nick, por supuesto. Ni por asomo», subrayó Klopp.

Pero ahí reside precisamente el gran problema. La Juventus lleva años lidiando con tantos frentes abiertos que allí resulta casi imposible rendir al máximo semana tras semana para llamar la atención de la selección. Una plantilla confeccionada de forma caótica y graves problemas financieros —el club turinés comunicó recientemente que cerró el ejercicio 2025/26 con unas pérdidas de 66 millones de euros— han provocado un declive deportivo constante durante años. En la Serie A, otros clubes como el Inter, el Milan o el Nápoles se disputan el título desde hace tiempo, y la Juventus no logró clasificarse para la Champions League en dos de los últimos cuatro años.

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A ello se suma una prensa italiana generalmente muy crítica, con la que Woltemade ya ha tenido que lidiar en más de una ocasión. Grandes diarios como Gazzetta dello Sport o Tuttosport destrozan constantemente las actuaciones del alemán; algunas de sus valoraciones parecen una caza de brujas. Así ocurrió, por ejemplo, en la derrota por 0-2 contra el FC Génova de hace una semana y media. Woltemade entró por Federico Gatti al descanso, con el marcador ya en 0-2, y después fue señalado prácticamente como el principal responsable de la derrota. Y eso pese a que recientemente fue elegido jugador del mes en la Juventus.

Al menos, Klopp parece ser consciente de la situación particular del delantero. «Sinceramente, Nick está pasando por una etapa más bien buena en la Juve. Está recuperando muchas cosas; no lo ha tenido fácil después del fichaje», explicó el seleccionador. Woltemade estaría «en el buen camino. Le falta un poco de verdadero peligro de cara a gol». Füllkrug, en cambio, está demostrando ahora mismo esa capacidad de forma impresionante. Por eso, Klopp concluyó: «Fue una decisión relativamente fácil». A favor de Füllkrug. En contra de Woltemade.