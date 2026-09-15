Carrick abre el capítulo de la injusticia en el derbi y revela su postura sobre la Copa de la Liga

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, aseguró que se enfrenta a una decisión crucial respecto a su once titular para el duelo ante el Brighton, correspondiente a la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa "Carabao", mañana miércoles, dejando entrever que buscará equilibrar el dar descanso a algunos elementos con alinear a los más preparados para conseguir la victoria.

Sobre una pregunta acerca del valor de los títulos para los entrenadores en la actualidad, y si la valoración de un técnico se limita ya a la Premier League al margen de levantar trofeos, Carrick explicó en la rueda de prensa del encuentro que ofreció hoy martes, y que recogió el sitio oficial del club: "Para mí, los títulos representan la belleza y la verdadera sensación de triunfo. Ese es el motivo por el que jugamos al fútbol y practicamos deporte, y es sin duda el motivo por el que estoy en este club: para luchar por ganar. No es algo sencillo, por supuesto, pero conquistar títulos y transmitir esas emociones a la afición es algo importante sin lugar a dudas".





Y en referencia al enfoque que en su día tenía Sir Alex Ferguson de dar oportunidades a toda la plantilla en la Copa de la Liga, y si adoptaría la misma opción o preferiría mantener el bloque titular, respondió: "Sí, por supuesto, estas son las decisiones que debemos tomar. Jugamos competiciones distintas y hemos hecho cambios anteriormente, y lo importante para nosotros es ganar los partidos y gestionar la plantilla con inteligencia para mantener a todos en el máximo nivel de disposición y concentración; y, pese a todo, afrontamos el duelo del miércoles con un único objetivo, que es ganar".

Al abordar cómo superar la injusticia de las decisiones arbitrales en el último derbi y aprovechar esa energía ante el Brighton, el técnico del Manchester United recalcó: "Tenemos que superarlo y seguir adelante. Debemos continuar logrando victorias; el actual saldo de puntos no es al que aspiramos y no nos escondemos tras ello, y lo importante ahora es recuperar la senda del triunfo y adquirir de nuevo ese hábito".

Y sobre si la rabia por lo sucedido en el pasado enfrentamiento daría a los jugadores un impulso adicional, comentó: "Los jugadores ya poseen ese espíritu y esa seriedad, y lo han demostrado en numerosas ocasiones con una fuerte reacción tras cualquier tropiezo. Este tipo de situaciones te da sin duda un impulso adicional para utilizarlo como motor con el que seguir adelante".

En lo relativo a las últimas novedades sobre las lesiones y el calendario de regreso de Amad Diallo y Matthijs de Ligt, Carrick reveló: "Amad todavía no está cerca de volver en unos pocos días y veremos cómo evolucionan las cosas, mientras que De Ligt ha continuado con su programa de recuperación para regresar, por lo que de momento prefiero no poner un marco temporal concreto para su regreso".

Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

Y abordó la situación de Luke Shaw de cara a jugar ante el Brighton y su preparación física, al decir: "Existe la posibilidad de que llegue al partido ante el Brighton; no está del todo asegurado, pero es cuestión de unos pocos días solamente, nada más".

En cuanto a las opciones disponibles en el puesto de lateral izquierdo en caso de ausencia de Shaw, y en concreto el nivel de Patrick Dorgu, explicó: "Patrick ofreció un partido buenísimo ante el Sabah, y también hizo cosas buenas en el último encuentro. Por eso contamos con una lista amplia de jugadores para hacer frente a las bajas; las lesiones no son algo ideal, pero tenemos que adaptarnos a ellas".

Y al ser preguntado por la disposición del recién llegado Carlos Baleba y su regreso al grupo tras el parón internacional, el técnico del United afirmó: "Sí, por supuesto, estará con el grupo durante la próxima semana, lo que significa que estará en buen estado y listo para aparecer tras el periodo del parón internacional".

Carrick cerró sus declaraciones abordando lo que Baleba puede aportar al centro del campo del equipo, al decir: "Es un jugador que posee una gran calidad y tiene un enorme deseo de luchar y participar con sus compañeros, que es el motivo que nos llevó a ficharlo, ya que dará al centro del campo el equilibrio y el dinamismo requeridos de una forma excelente".