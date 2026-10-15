Jamie Carragher, exleyenda del Liverpool, criticó al Real Madrid, pese a la emocionante remontada que logró ayer miércoles ante la Roma.

El Real Madrid convirtió su desventaja de 1-3 ante su anfitrión, la Roma, en una victoria agónica por 4 goles a 3, para salvarse de su primera derrota en la Champions League esta temporada y lograr un triunfo emocionante en el partido disputado la noche del miércoles en el estadio Olímpico, dentro de la segunda jornada de la fase de liga.

Pero, a pesar de ello, a Carragher no le gustó lo que mostró el Real Madrid, y aseguró que el nivel del equipo es irregular.

Carragher dijo, según el diario "As": "Es extremadamente difícil para cualquier entrenador llegar al Real Madrid y mantener su estilo habitual".

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Y continuó: "Tiene que mejorar el rendimiento de los delanteros. Mourinho no puede ser él mismo en el Real Madrid. Sus remontadas en los partidos no son convincentes, y sientes como si todo se derrumbara o no fuera por buen camino".

La exestrella del Liverpool concluyó: "Apenas mantienen su cohesión. Es probable que pierdan ante el Barcelona y luego pierdan el título de LaLiga".