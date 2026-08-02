Cara a cara: Vinicius comunica a Mourinho su postura sobre dejar el Real Madrid

Vinicius Junior se prepara para mantener una reunión decisiva con los responsables del Real Madrid en cuanto regrese de sus vacaciones, en un paso que se espera que despeje las dudas que rodean su futuro con el club desde hace un año y medio.

Está previsto que el delantero brasileño llegue a la capital española la tarde de este domingo, para comenzar a trabajar bajo las órdenes de José Mourinho al día siguiente.

Según el diario español As, la reunión será una oportunidad para que Vinicius Junior comunique primero a Mourinho y luego a los responsables del club la verdad de sus intenciones respecto a su futuro cercano, y para conocer qué ocurrirá con la renovación de su contrato, que expira dentro de 11 meses.

La firma de un nuevo contrato supondría una garantía de su continuidad con el conjunto madridista, mientras que todo cambiará si no se llega a un acuerdo, y la salida no sería descartable.

Ambas partes siguen señalando que la intención se dirige hacia la firma de un nuevo contrato, pero nadie sabe qué podría ocurrir antes de que se celebre la reunión y el cara a cara entre las dos partes.

El Real Madrid no dispone de información sobre el interés del Arsenal, el rumor que ha resonado con fuerza durante los últimos siete días.

No existe ningún contacto oficial al respecto, mientras que los agentes del jugador brasileño niegan la existencia de acuerdo alguno con el subcampeón de Europa.

El Real Madrid asegura sentirse tranquilo debido a las señales que ha enviado el jugador brasileño durante los últimos contactos entre ambas partes.

Los responsables del club confían en lo que dijo el jugador en la última conversación, en la que expresó su deseo de continuar.

As reveló que la oferta del conjunto blanco no cambiará, o al menos no alcanzará el nivel que exige Vinicius Junior, cuyos representantes aseguraron al diario en febrero de 2025, tras el interés saudí, que el acuerdo estaba muy cerca de firmarse.

Finalmente el contrato no se firmó, y las circunstancias han llevado a que transcurra un año y medio sin que nadie haya visto el nuevo contrato.

Los responsables del club blanco buscan empujar a Vinicius Junior a revelar su postura, y si es cierto que no quiere renovar, debe decirlo, y así el club empezará a moverse, a estudiar el mercado de fichajes y a buscar la mejor opción posible.

El Real Madrid y Vinicius Junior quieren, durante esta reunión, saber si la postura de alguna de las dos partes ha cambiado.

La diferencia durante este periodo ha sido económica, y lo que buscan ambas partes es conocer la posición de la otra.

El jugador brasileño ya sabe cómo terminaron los grandes enfrentamientos anteriores con el club, como los casos de Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Özil y Di María, en los que todos ellos acabaron marchándose.

La relación va ahora más allá de la cuestión de si se realiza un cambio o una mejora de la oferta, pues el Real Madrid quiere saber qué quiere realmente Vinicius Junior, al margen de los posibles movimientos que hayan realizado sus agentes, con quienes el delantero muestra una estrecha vinculación y una gran sintonía.