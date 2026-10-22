Cancelo estalla contra sus críticos: ¡bajad al campo si podéis!

Con un lenguaje incisivo y un tono desafiante, Joao Cancelo decidió responder a su manera a la oleada de duras críticas que recibió tras la caída del Barcelona en el Parque de los Príncipes, apenas unas horas antes del esperado choque del Clásico.

El lateral portugués había sido objeto de un ataque feroz por parte de la afición y los analistas tras su discreta actuación en la derrota del Barcelona por 2-1 ante el Paris Saint-Germain el pasado martes, en la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa, la primera derrota del conjunto catalán esta temporada después de una impresionante racha de 11 victorias consecutivas.

En la víspera del Clásico, Cancelo rompió su silencio con una ardiente publicación en su cuenta de Instagram, en la que escribió: "Todo el mundo presume de experiencia desde las gradas. Ojalá pudiera verlos bajar al terreno de juego y soportar la presión", y acompañó su mensaje con la famosa canción de Michael Jackson "They Don't Care About Us", en una clara señal de su indiferencia ante el ruido exterior.

El defensa del Barcelona no se quedó ahí, sino que citó una frase de la profesora brasileña Marcela Matos, quien busca a través de sus textos despertar las conciencias, antes de lanzar un fuerte mensaje de confianza en otra publicación en la que dijo: "Soy el único que no duda de sí mismo", subrayando que no tiene intención de rendirse ante las presiones.

https://www.instagram.com/stories/jpcancelo/4013630813396325336/?hl=ar





La contundente respuesta de Cancelo llega para defenderse de las críticas que recibieron sus labores defensivas en el partido ante el Paris, a pesar de que nadie puso en duda su valía ofensiva, siendo un jugador que goza de plena confianza del entrenador Hansi Flick y de la directiva del club, que renovó su confianza en él este verano con un contrato que se extiende por tres años, hasta junio de 2029.







