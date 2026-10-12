Cambios previstos en la alineación del Barcelona ante el Galatasaray

El Barcelona visita mañana martes al Galatasaray como invitado de peso, en el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Barcelona comenzó su andadura en el torneo con una victoria por 5-1 sobre el Feyenoord, mientras que el Galatasaray cayó ante el Sporting de Lisboa por 1-3.

El diario Sport señaló que Hansi Flick, entrenador del Barça, no es muy partidario de cambiar a los elementos que consiguen los resultados deseados, aunque también tiene la opción de dar entrada a Jordan en la posición de delantero centro, dada su reciente racha de goles.

La inclusión de Jordan, que marcó un gol ante el Getafe, permitiría apostar por Karim Adeyemi, que se quedó en el banquillo en LaLiga y atraviesa un buen momento físico.

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En el ambiente de la Champions League, caracterizado por el intercambio de ataques y las rápidas transiciones entre defensa y ataque, jugadores de gran velocidad, como Jordan o Adeyemi, pueden marcar la diferencia a través de los contraataques, especialmente cuando encuentran espacios.

Las cosas parecen más claras en lo que respecta a algunos jugadores, como Pau Cubarsí, Pedri y Fermín López, que se quedaron fuera del once inicial ante el Getafe y volverán a ser titulares.

También es probable que Cancelo sea titular, después de no haber disputado ni un solo minuto en LaLiga ante el Getafe, partido que Espart jugó por completo.

El jugador portugués ofreció un alto nivel durante el parón internacional con la selección de su país, y las previsiones apuntan a su presencia en el once inicial ante el Galatasaray.

Entre los posibles cambios también figura el regreso de Eric García a la posición de lateral derecho, después de haber formado pareja con Gerard Martín en el eje de la defensa durante el encuentro ante el Getafe.

El regreso de Cubarsí podría dejar a Koundé en el banquillo. Sin embargo, no se puede descartar que sea Gerard Martín el suplente, manteniendo Flick a Eric García en el centro de la defensa.

En el centro del campo, Rodri representa por ahora un elemento fundamental en la estructura del equipo. Flick no prescindió de él ni siquiera ante el Getafe, pese al exigente calendario de partidos que espera al equipo, y volverá a estar presente en el once inicial, que verá la salida de Dani Olmo y Gavi, después de que la dupla fuera titular en el encuentro ante el Getafe.

En la delantera, y más allá de las dudas relativas a la identidad del delantero centro, nadie duda de que Lamine volverá al once inicial.

Flick confía en las sensaciones físicas de Yamal y en su capacidad para dosificar su esfuerzo durante el partido.