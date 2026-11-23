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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha recibido buenas noticias sobre el estado del centrocampista Rodri de cara a los dos próximos partidos del equipo en LaLiga, después de que el jugador haya mostrado una evolución muy positiva en la recuperación de su última lesión.

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Flick ya había recibido la semana pasada noticias dispares sobre el estado de varios de sus jugadores: supo que lo mejor era dar descanso a Andreas Christensen en el partido ante el Deportivo y que no jugara contra el Villarreal y el Sabah azerí. Ahora, en cambio, le han llegado buenas sensaciones sobre Rodri, de 30 años.

El técnico del Barcelona espera que Rodri esté disponible para el partido ante el Deportivo de La Coruña, previsto para el próximo domingo en Riazor, para empezar a recuperar el ritmo antes del exigente duelo contra el Atlético de Madrid.

Rodri sufrió una lesión leve en los tendones de la rodilla derecha durante el partido de su equipo contra el Aston Villa. En aquel momento se esperaba que estuviera de baja unas cuatro semanas, pero su evolución ha sido más rápida de lo previsto inicialmente.

Según el diario español «Mundo Deportivo», que cita a una fuente de los servicios médicos azulgranas, el jugador ha respondido de forma excelente al programa de tratamiento y ha comenzado a recuperar progresivamente su ritmo físico sin ninguna complicación, algo que ha animado al cuerpo técnico a plantearse darle algunos minutos ante el Deportivo.

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La misma fuente añadió que la participación de Rodri en el partido de la 14.ª jornada de liga supondría la preparación ideal para el exjugador del Manchester City, de cara a ser titular en el decisivo encuentro del próximo miércoles 2 de diciembre contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

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El partido ante el Atlético de Madrid corresponde a la 23.ª jornada de LaLiga, pero, al coincidir con la Supercopa de España en Turquía el próximo mes de febrero, se adelantará a la semana que viene, lo que hace que la plena disponibilidad de Rodri sea muy importante para Flick.

Contar con Rodri en la plantilla es una gran ventaja para Hansi Flick ante el apretado calendario que queda hasta final de año, ya que el jugador es una figura clave para el entrenador y para sus compañeros, dentro y fuera del campo.

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Así quedó patente ayer ante el Villarreal, cuando llamó a Eric García a la banda para darle indicaciones tácticas durante una de las pausas, una imagen que confirmó su papel de líder incluso estando lejos del terreno de juego por la lesión.

Hasta ahora, Rodri ha disputado catorce de los diecisiete partidos que ha jugado el Barcelona esta temporada. Se perdió el estreno liguero ante el Elche y, por lesión, los dos últimos encuentros, ante el Atlético de Madrid y el Villarreal.

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Además, «Mundo» recoge las palabras de una fuente cercana al cuerpo técnico, según la cual Flick considera a Rodri una pieza capaz de elevar el nivel del equipo hasta lo necesario para volver a ganar la Champions League, el gran objetivo del equipo esta temporada, por lo que su regreso supone un importante impulso anímico y futbolístico.

El cuerpo técnico esperará a los próximos entrenamientos para tomar la decisión definitiva sobre la participación de Rodri ante el Deportivo, con cuidado de no arriesgar con él, para que llegue en las mejores condiciones posibles al duelo de máxima exigencia ante el Atlético de Madrid, que podría ser decisivo en la lucha por el liderato de LaLiga.