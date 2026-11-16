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Emre Can pone por primera vez una posible fecha a su regreso con el BVB. Además, un antiguo talento recuerda su etapa en el club de Dortmund. Noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

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BVB, noticias: Emre Can revela su plan para volver

Emre Can trabaja actualmente para regresar al Borussia Dortmund, aunque el capitán del BVB ya no espera volver a jugar este año.

«Este año será difícil», explicó Can en una entrevista con Ruhr24. No obstante, se mostró optimista de cara al periodo posterior al parón invernal: «Espero poder volver a jugar en enero».

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Can sufrió una rotura del ligamento cruzado a finales de febrero, en el partido de Bundesliga contra el FC Bayern Múnich, y desde entonces no ha estado a disposición del BVB. Además, en octubre fue operado de los aductores, que ya estaban dañados.

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El futbolista de 32 años se encuentra ya «mucho mejor» tanto física como mentalmente y puede volver a participar en parte de los entrenamientos. El jugador, que ha sido internacional en 48 ocasiones, tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta el final de la presente temporada.

Getty Images

BVB, noticias: Bradley Fink recuerda su etapa en el Borussia Dortmund

Bradley Fink jugó en las categorías inferiores del Borussia Dortmund de 2019 a 2022 y fue considerado un gran talento como delantero. Por su capacidad goleadora, el suizo era visto como uno de los atacantes más prometedores de su generación.

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Sin embargo, no logró hacerse un hueco en el primer equipo. Ahora, el jugador de 23 años ha recordado aquella etapa y ha explicado hasta qué punto le acompañaron la atención pública y las comparaciones con Erling Haaland.

«Acepté todo aquel revuelo porque, sencillamente, estaba ahí», dijo Fink a transfermarkt.de. Los medios llegaron a llamarlo el «Haaland suizo» y también se habló de él como posible sucesor de Youssoufa Moukoko.

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Todo ello generó grandes expectativas que pesaron sobre el joven delantero. «Por un lado, fue bonito; por otro, nunca quise convertirme en Erling Haaland 2.0, sino en Bradley Fink 1.0».

En las categorías inferiores, Fink destacó a las órdenes del entrenador Mike Tullberg. En el equipo sub-19 participó en 37 goles en 26 partidos. Además, tuvo la oportunidad de entrenarse por primera vez con el primer equipo.

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Sin embargo, no logró dar el salto a la Bundesliga. No haber tenido la oportunidad de disputar un partido en la máxima categoría fue algo que le afectó. «Lo que sentí fue más bien decepción por no haber podido debutar en la Bundesliga», afirmó. «Pero no permitiré que se hable mal del BVB. El club es y seguirá siendo un club fantástico. Simplemente, no era el lugar adecuado para dar el siguiente paso».

Fink juega actualmente cedido en el Dundee FC de Escocia. Su club de origen es el Wycombe Wanderers.

Getty Images

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BVB, noticias: Alexandra Popp no quiere ser la única protagonista

El equipo femenino del Borussia Dortmund dio un golpe sobre la mesa el domingo en casa contra el Schalke. Las jugadoras del Dortmund se impusieron por 4-0 en el derbi. La gran protagonista fue Alexandra Popp, cuyos tres goles resultaron decisivos para la convincente victoria.

Tras el pitido final quedó claro el cariño que la jugadora de 35 años se ha ganado entre los aficionados del BVB. Mientras respondía a las preguntas de los periodistas, los hinchas coreaban: «Queremos ver a Alex, queremos ver a Alex». Un aficionado le pidió «Alex, regálame una foto, regálame una foto tuya», siguiendo la melodía de una canción de Mickie Krause.

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Al parecer, Popp no esperaba tanto entusiasmo. «Uf, ¿me lo esperaba? No, no hasta este extremo. No esperaba que fuera tan intenso», dijo antes de añadir: «Pero para mí lo importante es que aquí no se trata de una sola persona. Se trata del equipo, del desarrollo del club y también del equipo».

Popp considera que su principal tarea es ayudar al equipo con su experiencia. «Estoy aquí para ayudar en determinadas situaciones, para aportar cierta calma al equipo, como hoy, por ejemplo, o para estar quizá delante de la portería en el momento importante cuando la situación se complica».

Getty Images

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