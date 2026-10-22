Bruno Fernandes carga duramente contra el entrenador Michael Carrick: «¡Repugnante!»

Bruno Fernandes y Youri Tielemans concedieron entrevistas demoledoras tras la contundente derrota del Manchester United el miércoles por la noche. Jamie Carragher arremetió de inmediato contra el primero.

El Manchester United ofreció una actuación desastrosa el miércoles por la noche en la Liga de Campeones. En su visita al Como 1907, el equipo cayó goleado por 4-1.

Tielemans se mostró muy crítico tras el partido con el inicio de temporada de su nuevo club. «Es todo, ¿sabes? Es una combinación de todo. Es una cuestión táctica, técnica y de esfuerzo. Tenemos que mejorar en todo».

Fernandes se tomó su tiempo en TNT Sports para hacer un análisis más detallado y criticó públicamente al entrenador Michael Carrick. «El cuerpo técnico decidió no presionar hombre a hombre, sino esperar y buscar recuperar el balón. El problema es que, cuando les das ese espacio a equipos así, les das confianza», comenzó Fernandes.

«Eso le corresponde verlo al entrenador y al cuerpo técnico, no a mí. A veces, cuando estás bajo presión, tienes que ser más valiente, arriesgarte a presionar arriba y complicarle las cosas al rival. Como se vio con el Como: su defensa central vino a marcarme incluso en nuestra propia mitad del campo. Nosotros también tenemos que hacer eso como equipo, pero no lo conseguimos», concluyó el capitán del club.

Jamie Carragher criticó la entrevista de Fernandes en CBS Sports. «Esto es repugnante. La temporada pasada fue elegido jugador del año gracias a Michael Carrick».

«Bruno es un futbolista magnífico, pero su actitud y la forma en que aborda este tipo de cosas no están bien. Solo reacciona así porque fue sustituido. Siente que el entrenador lo ha dejado en ridículo», afirmó el exinternacional inglés.