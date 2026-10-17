Bosz se queda sin palabras al escuchar la excusa de Mijnans por la tarjeta roja

Peter Bosz reaccionó de forma llamativa el sábado por la noche a la excusa que dio Sven Mijnans por su tarjeta roja ante el ADO Den Haag. Tras la sorprendente derrota del PSV por 2-1, Hans Kraay junior le contó al entrenador que al centrocampista le había molestado mucho el sol.

El PSV cayó sorprendentemente el sábado por la tarde en su visita al ADO Den Haag, pese a adelantarse pronto en el marcador. Mijnans abrió el marcador a los 21 minutos con un bonito gol, pero vio su segunda tarjeta amarilla en el minuto 43 por una entrada a destiempo sobre Pascal Mulder.

Tras el partido, Kraay le preguntó a Bosz en ESPN qué le reprochaba al centrocampista. «Bueno, yo nunca hablo en términos de reproches», respondió el técnico, que después dejó claro qué opinaba de la jugada: «Creo que se gana una segunda amarilla absurda».

Kraay mencionó entonces la sorprendente explicación que dio el propio Mijnans después del partido. «Precisamente ese último tramo lo recorro bajo el sol...», dijo el centrocampista ofensivo del PSV.

Bosz pareció no saber por un momento qué hacer con aquella explicación. «¿Le molestó mucho el sol?», repitió el entrenador. Después guardó un largo silencio y, finalmente, con una sonrisa, pronunció una sola palabra: «Vale».

El entrenador del PSV lo dejó ahí y no profundizó en la excusa de su centrocampista. Sin embargo, su largo silencio y su elocuente sonrisa hicieron llamativa la reacción, especialmente porque poco antes había calificado de «absurda» la segunda amarilla de Mijnans.

La tarjeta roja acabó saliéndole cara al PSV, que llegó al descanso con ventaja de 0-1. Pese a la inferioridad numérica, Bosz no quiso achacar la derrota a la expulsión. «Podemos hacerlo mejor. También con once, creo», afirmó el entrenador, que después fue tajante sobre el resultado: «Pero, en definitiva, no podemos perder contra el ADO. Ni con once ni con diez».