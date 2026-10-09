Bordalás coloca al Barcelona en un lugar especial e ignora a Carvajal

El entrenador del Getafe, José Bordalás, compareció en rueda de prensa en la víspera del esperado duelo ante el Barcelona, donde el técnico nacido en Alicante rehusó comentar las informaciones que hablan del interés del club por el exjugador del Real Madrid Dani Carvajal, subrayando la importancia de que el equipo se centre en el enfrentamiento ante el conjunto del entrenador Hansi Flick.

El contrato de Carvajal con el Real Madrid finalizó este verano y tiene derecho a fichar por cualquier club como agente libre sin estar sujeto al período de fichajes, y el nombre del lateral derecho se vinculó a un traspaso al Getafe, antes de que el presidente del club, Ángel Torres, saliera hace unos días a afirmar al programa "El Chiringuito": "No hay nada. Todo se ha caído".

Al ser preguntado sobre los rumores del fichaje de Carvajal, Bordalás respondió en la rueda de prensa, según recogió el diario "Marca": "Agradezco plenamente tu pregunta y la respeto, pero no voy a hablar de este asunto porque toda mi mente está puesta en el partido de mañana ante el Barcelona".

Sobre su próximo rival, el entrenador del Getafe elogió la fuerza del club catalán al afirmar: "Son uno de los mejores equipos de la Liga e incluso de Europa, sus jugadores están en un estado físico asombroso. No quiero clasificarlos en cuanto a si son los mejores o no, pues las comparaciones siempre son complicadas, pero lo que digo desde hace años es que el fútbol ha cambiado".

Próximos partidos BAR Primera División 12:30 GET

Y continuó: "El Barcelona tiene jugadores con un nivel técnico impresionante, pero en el plano físico el fútbol ha cambiado mucho. Admiro de verdad al Barça con el balón, pero también los admiro sin él; y en este aspecto son también el mejor equipo de LaLiga".

El Barcelona encabeza la clasificación de LaLiga con el pleno de puntos, un total de 21, mientras que el Getafe se sitúa en el undécimo puesto con 8 puntos.

En cuanto a la dificultad de jugar en el feudo blaugrana, añadió: "Siempre es increíblemente difícil, y los números hablan por sí solos, no me invento nada. La diferencia entre ambos clubes es enorme, y en todos los aspectos. Es sumamente difícil, y a menudo mis compañeros me preguntan por ello. No hemos podido ganar al Barcelona desde hace muchos años porque es algo extremadamente difícil. Mi equipo disputa siempre los partidos siendo consciente de los retos, pero también consciente de lo que tenemos que hacer para lograr un buen resultado. Intentamos tener una mentalidad ambiciosa y ganadora, y somos conscientes de las dificultades que vamos a afrontar".

Sobre la ausencia de la estrella brasileña Raphinha, comentó: "Su ausencia no debería suponerles un problema. Está en lo más alto de su nivel, ha marcado doce goles, su inicio ha sido asombroso y su influencia enorme, pero el Barcelona tiene una plantilla impresionante. Son jugadores de talla mundial y todos internacionales".

Y cerró su intervención hablando de Lamine Yamal y del ataque catalán: "Es muy difícil porque hablas de jugadores de un nivel elevadísimo. Será muy difícil detenerlo, pero intentaremos disputar un gran partido, estar al máximo de concentración y jugar sin ningún complejo de inferioridad. Lamine es un jugador extraordinario, y lo demuestra a pesar de su corta edad. No puedes asegurar si es el mejor del mundo o no; hay realmente grandes jugadores, y tiene por delante una carrera muy larga. Sin duda puede lograr ese título dadas sus enormes cualidades".