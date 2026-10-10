Según informa el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Bayern contempla una llamada cláusula Balón de Oro. Si Olise llegara a ganar en el futuro el premio al mejor futbolista del mundo, recibiría en consecuencia una prima correspondiente.

Hasta dónde quiere llegar el campeón récord por el jugador de 24 años también lo deja claro el último informe de Sky. Según el mismo, el club muniqués quiere tentar a Olise con un contrato válido hasta 2032. Como posible salario anual se barajan 25 millones de euros. De este modo, Olise pasaría a moverse en las franjas salariales de los mejor pagados, Harry Kane y Jamal Musiala. Actualmente, Olise percibiría alrededor de 14 millones de euros por año.

Según el informe, el Bayern espera poder convencer pronto a Olise para que renueve. Incluso en el Real Madrid ya se daría por hecho que el atacante seguirá en el campeón récord alemán.

Los blancos llevan ya bastante tiempo siendo vinculados con Olise. Sobre todo el pasado verano circularon informaciones sobre el interés del club madrileño. Sin embargo, nunca llegó una oferta concreta desde España. También se dice que el Paris Saint-Germain tiene al francés en su radar.

¿Desde cuándo juega Michael Olise en el Bayern?

Sin embargo, una posible renovación podría depender de una condición: desde el entorno de Olise aseguran que solo firmaría con una cláusula de rescisión. Ya en su anterior club, el Crystal Palace, el atacante se había asegurado una opción así. El Bayern hizo uso de ella en 2024 y fichó a Olise por 53 millones de euros. En cambio, en su actual contrato con el club muniqués no figura ninguna cláusula de rescisión. Así lo confirmó el director deportivo Max Eberl, desmintiendo rumores en sentido contrario.

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En Múnich, no obstante, otra situación contractual parece tener prioridad por ahora: el contrato de Harry Kane expira el próximo verano. Según Sport Bild, por eso el Bayern quiere ocuparse después con más intensidad del futuro de Olise.

Olise demuestra semana tras semana que merece un contrato tan lucrativo. También en la temporada actual: tras siete partidos oficiales, ya suma ocho goles y cuatro asistencias. Además, recientemente Olise también llamó la atención con la selección francesa, especialmente con un golazo ante Italia. Por ello recibió muchos elogios del seleccionador Zinedine Zidane, que lo calificó como un "líder nato".