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Jürgen KloppGetty Images
SID
Traducido por

Bisseck marca como Michael Olise: Jürgen Klopp recibe una impresionante carta de presentación

Liga de Campeones
UEFA Nations League A
Alemania
J. Klopp
Y. Bisseck
Feyenoord vs Inter Milán
Feyenoord
Inter Milán

Con su celebración acalló a los críticos y, con su gol, Yann Aurel Bisseck envió una contundente carta de presentación a Jürgen Klopp.

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Yann Aurel Bisseck recibió un pase cerca del área, giró sobre sí mismo como un delantero y colocó el balón con un gran disparo en el palo largo. Algo que, por ejemplo, a Michael Olise le gusta mucho hacer en el Bayern de Múnich.

Sin embargo, su primer gol en la Liga de Campeones no había sido el más bonito de su carrera, según dijo el defensa del Inter de Milán. Bisseck lo situó más bien entre sus «7 mejores».

En cambio, el 0-1 en el minuto 8 de la victoria a domicilio del campeón italiano por 0-3 (0-2) ante el Feyenoord de Róterdam fue aún más importante. Tras la derrota por 1-3 en el «Derby della Madonnina» ante su rival de la ciudad, el AC Milan, los nerazzurri querían reaccionar a toda costa. Y lo hicieron también gracias a Bisseck, que se llevó el dedo índice a los labios al celebrar su gol.

Bisseck responde a los críticos del Inter y se postula ante Klopp

«Esta es la respuesta adecuada. Es bonito reaccionar así después de una derrota amarga. Nunca queremos perder, pero a veces ocurre. Hoy lo hemos hecho bien. No importa lo que diga la gente», afirmó Bisseck, que recibirá con el Inter al VfB Stuttgart en la próxima jornada (25 de noviembre).

Con su actuación, el jugador nacido en Colonia también presentó su candidatura para que el seleccionador Jürgen Klopp lo convoque el jueves de cara a los próximos partidos de la Liga de Naciones. A finales de septiembre había debutado como titular con la selección a las órdenes de Klopp frente a Grecia y fue uno de los pocos que convencieron en la decepcionante derrota por 0-1.

«No tengo mucho que reprocharme, pero creo que, cuando se pierde un partido, el rendimiento individual no es tan importante», dijo entonces. El corpulento defensa fue uno de los pocos aspectos positivos en el estreno en casa del nuevo seleccionador Jürgen Klopp. El jugador de 25 años firmó una actuación impecable en apenas su segundo partido internacional: se mostró muy sólido en los duelos y fuerte por alto. «Estuvo bien, creo», dijo Bisseck con modestia. Había «intentado todo para ayudar al equipo». Pero, al final, «no fue suficiente».

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