«Bienvenidos al infierno»: 131 decibelios de estruendo esperan al Barcelona en Estambul

La afición del Galatasaray ha lanzado una advertencia incendiaria al Barcelona antes del duelo de la Champions League, con un mensaje que lleva décadas atemorizando a Europa: "Bienvenidos al infierno", en alusión a lo que espera al Blaugrana dentro del estadio Ali Sami Yen - Rams Park, uno de los escenarios más hostiles y temibles del continente para los equipos visitantes.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el estadio del Galatasaray, conocido oficialmente como Complejo Deportivo Ali Sami Yen - Rams Park, es uno de los recintos de fútbol más hostiles para los equipos visitantes. Pese a que su capacidad no supera los 54.000 espectadores y a que fue inaugurado recientemente, en 2011, se convierte en un auténtico volcán cada vez que lo visita un rival de peso.

El antiguo estadio era apodado "el infierno turco", una costumbre que ha heredado el nuevo recinto, donde la afición recibe a los equipos visitantes con un enorme mosaico en las gradas con la leyenda "Bienvenidos al infierno". El nombre original del estadio se remonta al fundador del club turco, Ali Sami Yen, antes de incorporar en la era moderna la marca del patrocinador principal, "Rams Global", una multinacional de gran influencia que opera principalmente en el sector de la construcción.

131 decibelios: los datos que confirman el "infierno de Turquía"

El apodo de infierno no surgió de la nada, sino que lo respaldan las cifras. El diario español señaló que el 18 de marzo de 2011, durante un derbi histórico contra el eterno rival Fenerbahçe, los aficionados del Galatasaray establecieron un récord mundial de nivel de ruido dentro de un estadio de fútbol en aquel momento, al alcanzar una intensidad sonora de 131,76 decibelios, un estruendo colosal anunciado por el propio club, que genera un ambiente vibrante que siempre empuja a su equipo hacia la victoria.

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Y pese a todo ese infierno, el Barcelona cuenta con buenos antecedentes que le permiten no echarse atrás en Estambul. El Blaugrana, curtido en este tipo de ambientes, ha demostrado en sus tres últimas visitas que es capaz de silenciar ese infierno.

El 19 de marzo de 2002, el Barcelona dirigido por Carles Rexach ganó con un gol de Luis Enrique en la segunda mitad, y en la temporada siguiente, con Louis van Gaal en el banquillo, logró una contundente victoria por 2-0 gracias a los tantos de Kluivert y Luis Enrique, cuyo gol fue, por casualidad, el número 100 con la camiseta del Barcelona.

Y en 2023, sobre el césped del nuevo estadio y en los octavos de final de la Europa League, el Blaugrana volvió a ganar gracias a los goles de Pedri y Aubameyang, lo que confirma que el infierno turco puede no ser suficiente para detener al conjunto catalán.







