Napoli y AS Roma ofrecieron un espectáculo el sábado por la noche en la Serie A. El equipo de Massimiliano Allegri dejó escapar una ventaja de 2-0, volvió a adelantarse gracias a Scott McTominay, pero acabó encajando el 3-3 en los últimos minutos. El defensa del Napoli Sam Beukema tuvo un papel llamativo en ese gol tardío del empate de la Roma.

Allegri dio la titularidad en el Napoli a Noa Lang, que formó la delantera junto a Rasmus Højlund y Matteo Politano, mientras que Beukema empezó en el banquillo. En la Roma salieron de inicio tres neerlandeses: Devyne Rensch como carrilero izquierdo, Marten de Roon en el centro del campo y Donyell Malen como delantero centro.

El partido comenzó a un ritmo alto, con ocasiones para ambos equipos. A los cinco minutos, De Roon impidió que Højlund generara peligro y, poco después, Rensch evitó un gol de Lang casi sobre la línea de meta. En el otro extremo, Malen tuvo una gran ocasión en el minuto 24, pero el portero Alex Meret la detuvo.

En el minuto 28, André-Frank Zambo Anguissa abrió el marcador con un gol precioso. Tras una falta lanzada por Politano, la Roma despejó el balón y el centrocampista lo envió al rincón más alejado con una espectacular chilena: 1-0. Después, el Napoli tuvo ocasiones para ampliar la ventaja por medio de Højlund y Mathías Olivera, pero el portero Pierluigi Gollini sostuvo a su equipo.

La Roma evitó una desventaja mayor y estuvo cerca de empatar justo antes del descanso. Bryan Cristante cabeceó al palo tras un córner, por lo que el Napoli se marchó al vestuario con una ventaja mínima. Tres minutos después de la reanudación, McTominay amplió la diferencia al cabecear un centro de Politano. Gollini solo pudo detener el balón cuando ya había cruzado la línea de gol.

Poco después del 2-0, Allegri tuvo que intervenir cuando Benoît Badiashile se retiró lesionado y Beukema entró en el minuto 52. El Napoli dispuso de una gran ocasión para marcar el tercero por medio de Politano, pero Gollini evitó el 3-0 con una buena parada. El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, respondió con un triple cambio y dio entrada, entre otros, a Santiago Castro y Balerdi.

Los cambios dieron resultado, porque la Roma remontó por completo en cinco minutos. En el minuto 69, Matías Soulé combinó con Malen y el argentino marcó con la izquierda el gol que recortaba distancias, en una jugada en la que Beukema no estuvo del todo acertado. Cinco minutos después, Balerdi aprovechó un balón mal despejado tras un córner y marcó el 2-2 desde cerca.

El Napoli parecía encaminado a la victoria cuando McTominay marcó el 3-2 en el minuto 83 con un magnífico disparo desde lejos, pero Balerdi anotó el 3-3 de cabeza seis minutos más tarde. Beukema había caído al suelo durante la jugada de ataque tras un contacto con Balerdi, pero no le señalaron falta y, cuando se levantó, regresó demasiado tarde para evitar el empate. El VAR consideró que el contacto no era falta y el enfurecido técnico del Napoli, Allegri, recibió una tarjeta roja del árbitro Andrea Colombo por protestar.