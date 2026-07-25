Bennacer rescinde su contrato con el Milan y pone rumbo a un club árabe

El club alemán Leipzig fijó un precio final, no negociable, por su estrella marfileña Yan Diomandé, de 19 años, ante el creciente interés del Real Madrid por hacerse con los servicios del joven atacante durante el actual mercado de fichajes estival.

El centrocampista argelino Ismael Bennacer se prepara para poner fin definitivamente a su etapa con el Milan italiano, como paso previo a su traspaso a las filas del Al-Gharafa catarí como jugador libre en las próximas horas.

El periodista italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano, informó de que el internacional argelino, de 28 años, rescindirá su contrato con el Rossoneri de mutuo acuerdo antes de incorporarse a la liga catarí, señalando que se ha alcanzado un acuerdo verbal entre todas las partes, y que solo resta el anuncio oficial.

Esta decisión llega tras una temporada difícil que Bennacer pasó cedido entre el Olympique de Marsella francés y el Dinamo de Zagreb croata, en un intento por recuperar su nivel y encontrar una oportunidad para jugar con regularidad lejos de San Siro.

El final de una trayectoria irregular

De este modo llega a su fin una trayectoria irregular del jugador argelino con el Milan, donde no logró hacerse un hueco en los planes del cuerpo técnico del club italiano, lo que le empujó a buscar un nuevo reto en la liga catarí, que está viviendo un interés cada vez mayor por atraer a jugadores con experiencia europea.