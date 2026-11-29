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La prensa madridista sigue poniendo el foco en el arbitraje español tras la derrota ante el Alavés, en un partido en el que se anuló, tras la intervención del VAR, un penalti que el árbitro había señalado a favor de Jude Bellingham a cinco minutos del final. La decisión enfureció a los jugadores del equipo, sobre todo porque la repetición mostró un contacto entre el centrocampista inglés y el defensa del Alavés, y la acción terminó con su expulsión por una segunda tarjeta amarilla por simular.

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El portal «Defensa Central» ha puesto el foco en tres acciones arbitrales que considera similares, pero que recibieron decisiones distintas. Según el medio, el Real Madrid salió directamente perjudicado en la jugada de Bellingham, mientras que el Barcelona se benefició de decisiones parecidas en acciones de sus estrellas Lamine Yamal y Raphinha. El informe sostiene que el VAR no aplicó el mismo criterio en los tres casos.

La jugada de Bellingham desata la polémica

El primer caso se remonta a los últimos minutos del Real Madrid-Alavés, cuando el árbitro Soto Grado señaló penalti a favor de Bellingham. Sin embargo, el VAR, Figueroa Vázquez, le pidió revisar la acción y la decisión acabó anulada pese a que hubo contacto entre el jugador y el defensa rival.

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El portal considera que la intervención del VAR no estaba justificada, sobre todo porque la imagen que el VAR mostró a Soto Grado no era, en su opinión, la más clara para valorar la acción. Además, señala que otro ángulo de cámara mostraba cómo la rodilla del defensa del Alavés impactaba con Bellingham, lo que provocó su caída dentro del área.

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El medio explica que la jugada admitía debate sobre si el contacto era suficiente para señalar penalti, pero rechaza que el VAR interviniera para anular la decisión del árbitro, más aún cuando hubo contacto entre ambos jugadores. También recuerda que los penaltis señalados anteriormente a favor de Kylian Mbappé ante el Sevilla y el Celta de Vigo generaron igualmente protestas.

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Lamine Yamal y Raphinha: ¿criterios distintos?

En cambio, el informe cita dos casos del Barcelona en la presente temporada. El primero es el penalti que Lamine Yamal falló ante el Villarreal hace aproximadamente una semana. En esa acción hubo un contacto con el jugador dentro del área, con dudas sobre si era suficiente para pitar falta, pero el VAR llamó al árbitro principal para revisar la jugada y finalmente se señaló el penalti.

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El segundo caso se produjo en el Barcelona-Elche, cuando Raphinha cayó dentro del área tras un contacto que el informe califica de leve. En aquella ocasión, el VAR no intervino para anular la decisión del árbitro, al entender que la existencia de contacto hacía que se mantuviera la decisión del colegiado de campo.

El informe concluye cuestionando la coherencia en la aplicación del protocolo arbitral y se pregunta por qué el VAR interviene en unos casos y no en otros, así como por qué la forma de dirigir al árbitro de campo fue distinta en la jugada de Bellingham respecto a las acciones de los jugadores del Barcelona. A su juicio, estas decisiones generan sospechas sin que haya respuestas claras.

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