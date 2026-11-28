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Jude Bellingham ha logrado un hito histórico con la camiseta del Real Madrid al disputar este sábado su partido número 159 con el equipo en todas las competiciones, ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu, en la 14.ª jornada de LaLiga.

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El centrocampista ha igualado la cifra de su compatriota David Beckham al frente de los futbolistas ingleses con más partidos disputados con el Real Madrid, según la plataforma de estadísticas «Opta».

La trayectoria de Bellingham en el conjunto blanco arrancó en el verano de 2023, cuando llegó a la capital española procedente del Borussia Dortmund alemán.

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El internacional inglés ha conquistado hasta ahora cinco títulos con el Madrid: la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, LaLiga y la Supercopa de España.

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Por su parte, David Beckham, que vistió la camiseta del Real Madrid entre 2003 y 2007, disputó 159 partidos oficiales con el club, en los que marcó 20 goles.

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Beckham se proclamó campeón de LaLiga en la temporada 2006-2007, además de ganar la Supercopa nacional al comienzo de su etapa en el conjunto merengue.

Un verdugo español

En el otro lado, con su gol ante el Real Madrid, el español Toni Martínez, delantero del Alavés, eleva a 13 su cuenta de goles en LaLiga en 2026.

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Martínez se ha convertido en el tercer futbolista español con más goles en las cinco grandes ligas europeas en lo que va de año, empatado con Mikel Oyarzabal. Solo lo superan Lamine Yamal, jugador del Barcelona, con 19 goles, y Carlos Espí, delantero del Real Madrid, con 14, según «Opta».