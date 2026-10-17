El Bayern Múnich logró una victoria aplastante sobre su invitado, el Leipzig, por (6-1), este sábado por la noche en el Allianz Arena, en el marco de la sexta jornada de la Bundesliga.

Con este triunfo, el gigante bávaro saltó provisionalmente a la cima de la clasificación, con 14 puntos, a la espera de que concluya la jornada, mientras que el Leipzig se quedó congelado en los nueve puntos, en el séptimo puesto.

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Luis Díaz abrió el marcador para el Bayern Múnich en el minuto 12, después de aprovechar un pase de Joshua Kimmich, antes de que Aleksandar Pavlovic añadiera el segundo gol en el minuto 26, con una asistencia de Díaz.

Michael Olise amplió la ventaja de los locales con el tercer gol en el minuto 34, tras un pase de Harry Kane, para que la primera parte terminara con el Bayern por delante con un 3-0.

Con el inicio de la segunda mitad, Díaz volvió a sacudir las redes en el minuto 47, aprovechando un pase de Kane, antes de que el delantero inglés marcara el quinto gol en el minuto 52, con asistencia de Nathanael Brown.

El astro colombiano cerró el sexto tanto en el minuto 69, completando así su triplete personal en el encuentro (hat-trick).

Antes del final del enfrentamiento, Andrea Maksimovic consiguió un gol de honor para el Leipzig, en el minuto 90+2.

El Bayern Múnich había empatado sus dos últimos partidos, con un (2-2) ante el Augsburgo en la Bundesliga y un (3-3) contra el Viking de Noruega en la Liga de Campeones de Europa.



