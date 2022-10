Barcelona, Atlético, Sevilla y Real Madrid: no es la Champions, es la pasta

No es la Champions, es la pasta. Más allá del prestigio que supone llegar lejos en la Liga de Campeones, los clubes españoles se juegan, además de mantener su estatus en cuando al coeficiente UEFA, algo mucho más importante. Su economía. El Barcelona se enfrentará al Inter de Milán en un doble choque que es clave para saber quien será, en teoría, el segundo de grupo. El Atlético de Madrid hará lo mismo ante el sorprendente Brujas. El Sevilla tratará de apurar sus últimas opciones de no quedar fuera ante el Borussia de Dortmund. Y el Real Madrid, que es el que mejor lo tiene, parece virtualmente en octavos de final, savo hecatombe no contemplada en el vigente campeón de la competición.

¿Cuánto perderían los clubes españoles si quedan eliminados de la Champions en la fase de grupos? Para todos sería un gravísimo perjuicio para su economía. Hay mucho dinero en juego y en los clubes españoles, ahora mismo, no sobra un euro. En el caso del Barça, que ha presupuestado llegar a la ronda de cuartos de final de la Champions, caer eliminado supondría para la entidad un duro golpe económico de 20,2 millones de euros. Serían los que dejaría de ganar por entrar en octavos (9,6 millones) y por no llegar a cuartos (10,6 millones). El Barça no se lo puede permitir y necesita pasar de grupo, sí o sí.

Atleti y Sevilla, pendientes de estar en octavos

Por su parte, el Atlético de Madrid y el Sevilla han presupuestado pasar de la fase de grupos y clasificarse para octavos de final. Una ronda menos de lo presupuestado por el Barça. De tal manera que si el Atleti y el Sevilla no cumplen sus objetivos, tendrán que enfrentarse a un agujero de unos 9,6 millones de euros, el dinero que perderían de no estar en octavos. El curso pasado, el Sevilla presupuestó llegar a cuartos de final y no pudo cumplir con ese objetivo, dejando de ingresar un buen dinero.

Por su parte, el Real Madrid, que suele presupuestar llegar a cuartos de final todos los cursos, tiene hoy una situación de privilegio en su grupo. Tiene una ventaja de 5 y 6 puntos con respecto al tercer y cuarto clasificado de su grupo, con lo que con otro triunfo podría estar virtualmente clasificado ya para octavos, quedando cerca de poder cumplir el objetivo presupuestado, estar en cuartos de final.

Ganar la Europa League...menos que cuartos de UCL

En caso de caer en la fase de grupos, los clubes españoles podrían acceder a la Europa League siempre que sean capaces de alcanzar la tercera plaza de sus grupos. Sin embargo, la Europa League no paliaría el "agujero" económico de quedar KO en la fase de grupos de la UCL. Entre otras cosas, porque ganar la Europa League apenas supondría un "pellizco" de 14,9 millones de euros. Menos dinero que si cualquiera de ellos se clasificase para cuartos de Champions. Todos los clubes españoles se la juegan. No es la Champions, es la pasta.