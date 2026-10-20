Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, rechazó cuestionar la integridad de los árbitros, o acusarlos de favorecer intencionadamente a un equipo en perjuicio de otro, antes del enfrentamiento ante el Feyenoord neerlandés en la Liga de Campeones, pese a la polémica arbitral que acompañó la derrota de su equipo ante el Barcelona por 5-2 en LaLiga.

Pellegrini señaló, durante la rueda de prensa previa al partido, que los árbitros no influyen de forma intencionada en los resultados de los enfrentamientos, reafirmando su confianza en su integridad, aunque reconoció la existencia de aspectos que necesitan mejorar en el sistema arbitral.

Y añadió el entrenador del Betis: "No creo que los árbitros tengan ninguna intención de ayudar a un equipo en perjuicio de otro. No dudo de la integridad de los árbitros. Hay aspectos que necesitan mejorar, pero no creo que haya ninguna premeditación, ni existe ninguna mala intención".

Las declaraciones del técnico chileno llegan después de que el reciente enfrentamiento ante el Barcelona provocara malestar en las filas del Betis, por la anulación del gol de Giovani Lo Celso en el primer tiempo, que habría dado al equipo el empate a 2-2, además de la expulsión de Facundo Bernal en el minuto 54.

Fornals rehúsa centrarse en el arbitraje

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Por su parte, Pablo Fornals, centrocampista del Real Betis, prefirió dejar atrás la polémica arbitral y centrarse en el esperado enfrentamiento europeo, subrayando que la presión de los partidos consecutivos no da al equipo una oportunidad prolongada para detenerse en lo ocurrido en el encuentro anterior.

Fornals afirmó que el equipo no puede detenerse en la polémica, independientemente de si el estado anímico de los jugadores es bueno o no, explicando que disputar partidos cada 3 días les obliga a superar rápidamente los resultados y centrarse en el siguiente desafío.

El centrocampista español señaló que el Betis se prepara para disputar su cuarto partido consecutivo en su estadio, con la aspiración de ofrecer una actuación sólida ante su afición y compensar la reciente derrota, que vivió periodos en los que el equipo compitió con fuerza ante el Barcelona.

Fornals se abstuvo de emitir un juicio sobre las decisiones arbitrales en el partido, señalando que el árbitro, en colaboración con la tecnología del videoarbitraje (VAR), es quien se encarga de tomar las decisiones finales, y que la polémica en torno a ellas no cambiará lo que ya ocurrió.

Añadió que la concentración del equipo está puesta en el enfrentamiento de la Liga de Campeones, en medio del empeño de cada parte por lograr ventaja durante los partidos, mientras que la responsabilidad de determinar las jugadas que merecen una revisión del videoarbitraje sigue siendo competencia de los árbitros.

El Real Betis afronta el enfrentamiento europeo con una moral que busca recuperar tras la derrota ante el Barcelona, pero cuenta con un inicio sólido en el torneo, después de lograr dos victorias consecutivas ante el Lille francés por 3-2, y el Oporto portugués por el mismo resultado, sumando 6 puntos en las dos primeras jornadas de la fase de liga.