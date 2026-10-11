«El FC Bayern es un club que no necesita vender. Tomamos nuestras decisiones desde una posición de fuerza. Michael Olise tiene contrato con nosotros hasta 2029», dijo Hainer en Bild TV y subrayó: «Me gustaría que algún día renovara y confío en que así sea».

En las últimas semanas y meses se había especulado en repetidas ocasiones con una posible salida del francés. «Da igual que sea el Real Madrid o cualquier otro el que venga a por él: sabemos defendernos bastante bien. El FC Bayern tiene mucho que ofrecer», añadió el dirigente de 72 años. Sobre todo durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los rumores en ese sentido habían cobrado fuerza. Supuestamente, los blancos estarían dispuestos a desembolsar hasta 200 millones de euros por el excepcional futbolista.

Mientras tanto, en Múnich se trabaja para ampliar el contrato de Olise, al que, después de esta temporada, todavía le quedan dos años de vigencia. Sin embargo, aún no se han producido conversaciones concretas, según reveló el director deportivo Max Eberl con motivo del empate 2-2 ante el FC Augsburgo. En cualquier caso, Hainer confía en llegar a un acuerdo con el entorno del jugador.

Al fin y al cabo, Olise se siente «muy a gusto» en el Bayern. «Cuando llegó, solo lo conocían quienes seguían el fútbol de cerca. Ahora lo conoce todo el mundo del fútbol», afirmó. Además, considera que la historia de éxitos conjunta está lejos de terminar. «Estoy convencido de que algún día ganará el Balón de Oro, quizá incluso este año».

Nuevo contrato: esto es lo que supuestamente quiere ofrecer el FC Bayern a Michael Olise

Últimamente han ido trascendiendo detalles sobre cómo el FCB pretende convencer al jugador de 24 años para que se quede a largo plazo. Fabrizio Romano informó, por ejemplo, de una cláusula relativa al Balón de Oro por la que Olise recibiría una bonificación si llegara a ganar el codiciado galardón.

Sky, por su parte, ofreció detalles mucho más concretos. Según su información, el Bayern pretende tentar al internacional francés con un contrato hasta 2032. Se habla de un posible salario anual de 25 millones de euros. Con esa cifra, Olise pasaría a cobrar cantidades similares a las de Harry Kane y Jamal Musiala, los mejor pagados. Actualmente, Olise cobraría unos 14 millones de euros al año. Incluso en el Real Madrid se daría ya por hecho que el atacante seguirá en el club más laureado de Alemania. Desde hace tiempo se atribuye a los blancos un gran interés por ficharlo.

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Michael Olise: ¿le concederá el FC Bayern una cláusula de rescisión?

Desde el entorno de Olise, en cambio, se habría indicado que solo firmaría si se incluye una cláusula de rescisión. El talentoso atacante ya se había asegurado esa opción en su anterior club, el Crystal Palace. El FC Bayern hizo uso de ella en 2024 y fichó a Olise por 53 millones de euros. Su contrato actual, en cambio, no incluye una cláusula de rescisión.

Antes de intensificar las gestiones con Olise, las negociaciones con Kane tienen prioridad. El contrato del inglés vence al final de la temporada. Las conversaciones con el goleador llevan semanas prolongándose. No obstante, el propio Kane expresó recientemente su esperanza de que terminen pronto. «Estamos bastante cerca. Me siento a gusto. No pasará mucho tiempo antes de que haya un anuncio», dijo el jugador de 33 años, que habló de «conversaciones abiertas».