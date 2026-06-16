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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Aviso a los Faraones: dos jugadores egipcios riesgo de suspensión

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El dolor de cabeza de las tarjetas

Egipto empató 1-1 con Bélgica en su debut mundialista y sumó su primer punto. Así mantiene vivas las esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

El 1-1 dejó a ambas selecciones con un punto tras la primera jornada y antes del clave duelo de Egipto ante Nueva Zelanda.

Marwan Attia y Ahmed Fathou vieron dos amarillas, por lo que estarían suspendidos ante Irán si reciben otra ante Nueva Zelanda.

El reglamento de la Copa del Mundo anula las amarillas tras la fase de grupos y vuelve a cero después de cuartos.

Es el tercer empate de Egipto en Mundiales: ya igualó ante Holanda e Irlanda en 1990.

El próximo lunes a las 4:00 a. m. enfrentará a Nueva Zelanda en la segunda jornada, clave para avanzar.

Egipto busca su primer triunfo en la Copa del Mundo, donde hasta ahora suma tres empates y cinco derrotas.

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