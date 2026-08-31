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Hussein Hamdy

Traducido por

Ausencia prolongada: Juventus anuncia que Yildiz se someterá a una nueva cirugía

K. Yildiz
Juventus
Serie A
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Italia

Las lesiones agotan a la Juventus

Kenan Yildiz, jugador de la Juventus, se sometió a una nueva operación quirúrgica para tratar una fractura en el metatarsiano del pie izquierdo, según anunció el conjunto bianconero.

Esta noticia era esperada durante la última semana, después de que Yildiz sufriera la lesión en la jornada inaugural de la temporada de la Serie A ante el Frosinone.

Quedó claro de inmediato que el jugador necesitaría pasar por el quirófano para tratar la fractura y que estaría alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.

Aunque el comunicado del club no especificó la duración de la baja de Yildiz, la cadena "Football Italia" señaló: "Se espera que la ausencia se prolongue durante unos dos o tres meses, antes de que el jugador vuelva a aparecer sobre el terreno de juego".

Un comunicado emitido por la Juventus confirmó que Kenan Yildiz se sometió a una operación quirúrgica para tratar una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo.

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La operación se realizó en la clínica Hessingpark en Augsburgo, a manos del doctor Martin Jordan y con la presencia del médico del club, Marco Freschi.

Yildiz iniciará el programa de rehabilitación durante las próximas 24 a 48 horas.

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Esta no fue la única mala noticia para la Juventus, después de que Jeff Ekhator también se sometiera a unas pruebas que revelaron una lesión de grado moderado en el músculo semitendinoso del muslo derecho.

Esta lesión llega como un nuevo golpe para el jugador, tras la lesión que sufrió justo después de completar su traspaso desde el Génova, ya que necesita someterse a pruebas adicionales dentro de dos semanas para determinar el marco temporal exacto de su recuperación.

También se espera que la duración de la baja de Ekhator se extienda hasta dos meses.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

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