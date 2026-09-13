Continúan las reacciones a las nominaciones al Balón de Oro que se dieron a conocer recientemente, y que fueron en gran medida negativas en los ambientes catalanes, ante la ausencia de algunas figuras destacadas del Barcelona en la lista de los 30 jugadores.

En este sentido, Alfredo Martínez escribió este domingo en el diario catalán "Sport": "¿Es tan importante ganar el Balón de Oro? Unos premios que no incluyen a Pedri y a Raphinha entre los 30 mejores jugadores de la temporada pierden su credibilidad desde el principio".

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El autor añadió que el mundo del fútbol se sigue basando en los gustos y las opiniones subjetivas, pero que hay decisiones "muy evidentes" como "elegir a jugadores del estilo de Cuñas y Mané y dejar fuera a los genios del Barcelona, que se supone que deberían estar, de forma casi indiscutible, entre los 10 o 15 mejores jugadores del mundo".

"La gran verdad"

Y continuó: "La gran verdad es que nunca nos pondremos de acuerdo, porque cada uno tiene sus preferencias, y eso es normal. Y al final, uno acaba pensando en lo importante que es ganar el Balón de Oro, y hasta qué punto lo necesita el jugador, y por encima de él su club, esa condecoración. Y os sorprenderán algunos nombres históricos y grandes que fueron dejados fuera una y otra vez de esta carrera narcisista hacia la candidatura al Balón de Oro".

Martínez prosiguió: "Al final es un producto más de los productos del marketing y de la venta de imagen; es más, la empresa organizadora gana con él más que los propios jugadores. Y es seguro que la mayoría de las aficiones de los clubes aprecian a sus jugadores tanto si ganan el Balón de Oro como si no, y los considerarán con el mismo valor el día anterior y el día posterior a ganarlo. Ellas saben mejor que nadie lo que aportan a su equipo, y cuál es su verdadero nivel sobre el terreno de juego".

Y agregó: "Todos le hemos dado al Balón de Oro un poder exagerado, como si se hubiera convertido en casi un dogma, cuando en realidad no es más que un grupo de periodistas, cada uno con sus propios gustos, que se supone que nos deben decir quién es el mejor: este jugador o aquel. Y hay una lista enorme y muy significativa de grandes jugadores que ofrecieron carreras asombrosas, no ganaron el Balón de Oro y no fueron menos grandes por ello".

El autor concluyó: "Que se lo den a quien quieran. El Barcelona ya conoce los Balones de Oro que tiene dentro de su plantilla. Gracias".

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