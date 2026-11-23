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Mikel Arteta ha dado buenas noticias sobre David Raya tras la dolorosa lesión de hombro que sufrió el portero del Arsenal ante el Newcastle. Aunque el español se perderá el partido de Champions League del martes contra el Borussia Dortmund, no necesitará una operación que le habría mantenido meses de baja.

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El Arsenal evita una lesión de gravedad

El Arsenal ha recibido buenas noticias sobre el estado físico de Raya, su portero titular. El español tuvo que abandonar el campo con visibles muestras de dolor en el minuto 70 del empate 2-2 contra el Newcastle en la Premier League tras chocar con el delantero William Osula.

Kepa Arrizabalaga sustituyó al guardameta de 31 años en St James' Park, lo que hizo temer de inmediato una baja prolongada para el indiscutible número uno del Arsenal. Sin embargo, las posteriores pruebas médicas han arrojado un diagnóstico mucho más positivo para el club del norte de Londres.

Arteta confirma que no necesita cirugía

Antes del partido de Champions League del Arsenal contra el Borussia Dortmund, Arteta confirmó que su portero ha evitado el peor escenario. Raya se perdió el entrenamiento abierto al público del lunes y no jugará contra el conjunto alemán, pero el pronóstico a largo plazo es muy alentador.

«Por desgracia, no está en condiciones de jugar mañana, pero no parece demasiado grave», explicó Arteta ante la prensa. «Mañana tenemos que hacerle más pruebas, pero es bastante alentador teniendo en cuenta el dolor que mostraba justo después de la acción. Estábamos todos bastante preocupados, pero parece menos grave de lo que esperábamos».

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Gran alivio para Mikel Arteta

Contar con Raya es crucial para el Arsenal en sus competiciones nacionales y europeas. El exjugador del Brentford fue fundamental en la histórica conquista de la Premier League de la temporada pasada y ha mantenido su gran nivel: dejó la portería a cero en siete de los diez partidos anteriores al viaje a Tyneside. Al principio se temió que hubiera sufrido daños en los nervios, pero Arteta admitió que la lesión podría haberle mantenido meses de baja.

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«Esperábamos algo mucho peor, porque apenas podía soportar el dolor que tenía», añadió el entrenador del Arsenal. «No necesita cirugía, que era nuestro principal temor, así que veremos».

Kepa, preparado para asumir la titularidad

Con Raya de baja para el próximo partido contra el Dortmund, Kepa apunta a ocupar la portería del Arsenal en esta importante cita de Champions League. El club inglés espera que Raya pueda volver pronto a la competición nacional, especialmente ante una lista de lesionados cada vez más larga.

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William Saliba acaba de regresar a la convocatoria tras un problema de espalda sufrido en el Mundial, mientras que Martin Zubimendi seguirá de baja hasta finales de diciembre. Además, a Bukayo Saka, pieza clave del equipo, aún le quedan unas cuatro semanas para recuperarse de la lesión en el muslo que sufrió contra el Bayern de Múnich.