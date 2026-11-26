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Joane Gadou ya había despertado el interés de varios grandes clubes antes de su gran actuación con el BVB ante el Arsenal.

Según informa Bild, el Arsenal, el Liverpool y el Manchester United han puesto sus ojos en el central de 19 años. Sin embargo, ese interés no provoca pánico ni preocupación dentro del club aurinegro: Gadou tiene contrato hasta 2031, un vínculo a muy largo plazo, y no cuenta con cláusula de rescisión. Nadie en Dortmund se plantearía siquiera venderlo por menos de 80 millones de euros.

Es poco probable que el interés por el francés haya disminuido tras su extraordinaria actuación del martes en Londres, en la Champions League . Gadou firmó un partido impecable en defensa y, con una gran jugada individual, dio la asistencia para el gol del empate de Maxi Beier.

Además de los clubes ingleses mencionados, el Paris Saint-Germain, su antiguo club, también podría entrar en la puja por su fichaje. Gadou se formó allí, pero, ante la falta de oportunidades en el primer equipo, fue traspasado al RB Salzburgo por diez millones de euros.

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Las cualidades de Gadou impresionan en el BVB

Tras llegar a Dortmund desde Austria por casi 20 millones de euros, Gadou está firmando una gran primera temporada en el BVB y es titular en la defensa de tres de Niko Kovac junto a Waldemar Anton y Nico Schlotterbeck.

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El joven defensa reúne unas cualidades impresionantes. Con sus 1,95 metros, tiene un físico imponente y es contundente, agresivo e incansable en los duelos directos. A ello se suma su sorprendente velocidad: con 36,55 km/h, es actualmente el tercer jugador más rápido de la Bundesliga. «Es una bestia», resumió Beier, autor del gol, tras el 1-1 ante el Arsenal.

Kovac incluso estaría dedicando una atención individual al desarrollo de Gadou. Así lo dio a entender recientemente el director deportivo Ole Book: «Creo que ha estado realmente muy bien en las últimas semanas. Prácticamente cada semana mejora en un aspecto. El cuerpo técnico trabaja con él de forma muy, muy meticulosa. Hay sesiones y análisis constantemente. Creo que sus progresos se aprecian semana tras semana».

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Según se afirma, el entrenamiento individual se centra en su posicionamiento y en el juego de cabeza. Sobre todo en los balones aéreos, todavía tiene margen de mejora en el aspecto técnico.