Arsenal vs. Brentford, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

No hay tiempo para respirar en la Premier League mientras los líderes Arsenal reciben a sus rivales londinenses Brentford en un derbi de mitad de semana.

Arsenal tuvo sus narices sangradas el domingo contra Chelsea en otro derbi de Londres. Habiendo tomado la delantera a través de jugadas a balón parado varias veces, concedieron un córner contra un Chelsea con 10 hombres para quedarse atrás. Mikel Merino anotó un impresionante cabezazo para borrar la ventaja pero los Gunners no lograron darle la vuelta a la situación. Su ataque no logró obtener los resultados a pesar de tener una ventaja numérica. Los Gunners estarán bajo más presión el miércoles si el Manchester City gana su partido el martes. Con una serie de partidos más difíciles esperándolos, no tienen margen de error.

Brentford alcanzó la mitad superior de la tabla después de una impresionante actuación contra Burnley. Después de una primera mitad aburrida, el partido cobró vida después del minuto 80. Thiago abrió el marcador con un penalti mientras que Zian Flemming igualó poco después desde el punto penal. Sin embargo, Thiago y Dango Ouattara anotaron en rápida sucesión para asegurar los tres puntos. La forma candente del delantero brasileño está ayudando a su equipo a subir la temperatura. Brentford descarriló la campaña por el título de Arsenal la última vez y buscará causar otra gran sorpresa el miércoles.

Cómo ver Arsenal vs Brentford, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2 y DAZN 2 Bar, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de USA Network y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Horario de inicio Arsenal vs Brentford

Premier League - Premier League Emirates Stadium

El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 20:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Emirates.

México: 13:30 horas

13:30 horas Argentina: 16:30 horas

16:30 horas Estados Unidos:14:30 horas (tiempo del este)

Noticias y alineaciones de Arsenal vs Brentford

Noticias del equipo Arsenal

El Arsenal sufrió otro golpe en la defensa ya que William Saliba fue sorprendentemente omitido del equipo contra el Chelsea. Mikel Arteta dijo que necesita evaluar la situación de Saliba después de algunos escaneos. También se concentrará en rotar su equipo teniendo en cuenta el importante partido del fin de semana contra el Aston Villa. Con varias estrellas de regreso en el ataque, también estará confiado en la rotación.

Alineaciones previstas: Raya; White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres

Noticias del equipo Brentford

Brentford tiene lesiones en algunos jugadores clave y de fondo. No obstante, Keith Andrews estará indeciso entre presentar una defensa de cinco para disuadir la amenaza del Arsenal o ir a por todas tras percibir debilidad en la defensa del Arsenal.

Alineaciones previstas: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, Henry; Yarmoliuk, Henderson, Damsgaard; Ouattara, Thiago

