El Arsenal está pendiente de la evolución del caso de Julián Álvarez, con una estrategia clara: esperar a que fracase el traspaso del delantero argentino al Barcelona antes de presentar una oferta que podría abrirle la puerta de salida del Atlético de Madrid.

El diario "Sport", citando a "The Times", señaló que el Arsenal ya ha preparado su oferta para hacerse con Álvarez, pero todo dependerá de la disposición del jugador a abandonar el Atlético este verano.

Pese a los intentos del entrenador Mikel Arteta y del director deportivo Andrea Berta por convencer al jugador, Julián Álvarez no ha mostrado hasta ahora ninguna intención de escuchar la oferta del Arsenal, ya que sigue aferrado a su deseo de vestir la camiseta del Barcelona.

Según el informe, la oferta del Arsenal podría incluir la incorporación de Viktor Gyökeres, a quien el club fichó el pasado verano por 64 millones de euros, además de una cantidad que podría alcanzar los 100 millones de euros entre fijo y variables, una fórmula que podría despertar el interés del Atlético, sobre todo teniendo en cuenta que Gyökeres cuenta con la admiración del entrenador Diego Simeone.

Por el momento, el Arsenal ha decidido no entrar oficialmente en las negociaciones antes de obtener luz verde del entorno del jugador, algo que no parece cercano, ya que la concentración de Álvarez sigue puesta por completo en el Barcelona.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha convocado a Julián Álvarez para incorporarse a los entrenamientos de preparación del equipo para la nueva temporada el próximo 10 de agosto, y hasta ahora no hay indicios de que el jugador tenga intención de rebelarse o de boicotear los entrenamientos.

No obstante, el delantero argentino planea celebrar una reunión con los responsables del club para intentar reabrir la puerta de las negociaciones con el Barcelona.