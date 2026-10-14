El Real Madrid afronta el partido ante su anfitrión, el AS Roma, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, este miércoles por la noche, armado con números destacados que le auguran un regreso con los tres puntos desde la capital italiana.

El Real Madrid busca mantener su racha de victorias en la Champions, después de haber inaugurado su temporada con la derrota de otro equipo italiano, el Inter de Milán.

Según las estadísticas de la página oficial de la UEFA, ambos equipos se han enfrentado en 12 partidos previos, en los que el Real Madrid se impuso con ocho victorias frente a tres de la Roma, mientras que un encuentro terminó en empate.

El conjunto español ganó los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos sin recibir ningún gol, además de lograr cinco victorias en seis visitas a Roma, por una sola derrota.

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La superioridad del Real Madrid no se limita únicamente a la Roma, sino que se extiende a los clubes italianos, ya que el equipo blanco ha ganado 20 de los últimos 22 partidos que ha disputado ante clubes italianos, por dos derrotas.

En cambio, la Roma vive una etapa destacada en la Champions League, ya que ha ganado ocho de los últimos nueve partidos que ha jugado como local en el torneo, por una sola derrota.



