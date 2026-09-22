Arnold lanza el desafío en la Copa del Golfo 27; Ayman Hussein revela el arma de Irak

La selección de Irak afronta la Copa del Golfo Arábigo, "Gulf Cup 27", con grandes aspiraciones y en medio de evidentes cambios en sus filas, en busca de un inicio sólido ante Omán en la primera jornada, en un torneo en el que no hay margen para ceder puntos desde el principio.

El australiano Graham Arnold, seleccionador de Irak, subrayó la importancia del duelo ante Omán, que se disputa en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal, e insistió en que sus jugadores están preparados para competir, pese a los cambios que ha vivido el equipo durante el último periodo.

Arnold declaró en la rueda de prensa previa al partido: "Tenemos una mezcla de jugadores con experiencia y jóvenes, y eso nos aporta una dimensión adicional para rendir a gran nivel. Los jugadores están listos, y hemos realizado varios cambios en el cuerpo técnico y en la plantilla".

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Y añadió: "Tenemos jugadores nuevos, y esta es la primera vez que disputamos este torneo desde hace años. Estamos centrados en el futuro, y contamos con las habilidades y las capacidades que nos ayudan a competir y a conquistar el título, sobre todo porque el torneo tiene una gran importancia para el fútbol iraquí".

El entrenador australiano explicó que el tiempo disponible para prepararse no fue largo, y señaló: "Solo tuvimos dos días para preparar en Yeda, y es importante que trabajemos la condición física y una buena preparación para el duelo. Los jugadores son capaces de ofrecer un buen rendimiento, no solo ante Omán, sino durante todo el torneo".

La afición iraquí es nuestra arma

Por su parte, Aymen Hussein, delantero de la selección iraquí, subrayó la importancia del apoyo de la afición iraquí al equipo durante el torneo, y afirmó que los jugadores están preparados para afrontar el duelo.

Hussein declaró en la rueda de prensa: "Les damos la bienvenida y agradecemos a Arabia Saudí esta organización, y les felicitamos con motivo del Día Nacional. La afición iraquí nos apoyará con fuerza en Yeda, están en su segundo país, y esperamos un gran respaldo de su parte".

Y añadió: "El equipo está totalmente preparado, hemos realizado varios cambios, y hay jugadores que disputarán sus primeros partidos internacionales. Nos enfrentaremos a una selección respetable, y aspiramos a ofrecer un partido a la altura de la selección iraquí".

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La selección de Irak participa en el Grupo 1 junto a Kuwait, Arabia Saudí y Omán, donde las cuatro selecciones compiten por los dos billetes de clasificación a las semifinales.

El reglamento del torneo establece que se clasifican a semifinales el primero y el segundo de cada grupo, de modo que el líder del Grupo 1 se enfrenta al subcampeón del Grupo 2, mientras que el líder del Grupo 2 se mide con el subcampeón del Grupo 1.

Los dos ganadores avanzan al partido final, previsto para el 6 de octubre de 2026, que determinará el campeón de la vigesimoséptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.