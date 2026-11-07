Argentina eleva el tono del enfrentamiento: paso de escalada en la crisis de la final del Mundial

La Federación Argentina de Fútbol decidió recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para apelar las sanciones impuestas por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a raíz de los incidentes que siguieron a la final del Mundial 2026 ante España, en un nuevo paso para escalar el conflicto en torno a las decisiones disciplinarias dictadas contra varios jugadores de la selección y contra la propia federación.

La cadena francesa "RMC Sport" informó de que la Federación Argentina anunció este sábado su intención de presentar un recurso ante el tribunal deportivo con sede en la ciudad suiza de Lausana, después de que la Sala de Apelaciones de la FIFA confirmara las sanciones impuestas al centrocampista Leandro Paredes y a la Federación Argentina.

La crisis se remonta a los incidentes que siguieron a la derrota de Argentina ante España por un gol a cero tras la prórroga en el partido final, cuando estallaron disputas y enfrentamientos entre jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambas selecciones, en los que Paredes fue uno de los principales implicados.

El episodio incluyó la agresión de Paredes al defensa español Eric García, a quien derribó al suelo y agarró del cuello, antes de enzarzarse en un altercado con Gavi, lo que llevó al centrocampista argentino a afrontar 3 cargos disciplinarios, la cifra más alta entre los jugadores implicados en los incidentes.

Próximos partidos ARG Amistosos 18:00 URU

La Federación Argentina anunció, en su comunicado, que adoptará los pasos legales necesarios para defender los derechos del jugador y de la federación, mediante la solicitud de los fundamentos de las decisiones dictadas y la posterior presentación de un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, asegurando que cuenta con argumentos fácticos y jurídicos suficientes para impugnar las sanciones.

La FIFA había aprobado la suspensión de Leandro Paredes por 10 partidos, además de una multa de 321.000 dólares a la Federación Argentina, a causa de los cánticos discriminatorios proferidos por la afición de la selección durante el partido final.

En cambio, el expediente de sanciones registró una evolución favorable para Nahuel Molina, después de que la Sala de Apelaciones de la FIFA decidiera reducir la sanción impuesta sobre él, de 7 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares, a 4 partidos de suspensión y una multa económica de 60.000 dólares.

Las medidas disciplinarias no se limitaron a Paredes y Molina, sino que alcanzaron también a Thiago Almada y a Roberto Ayala, entrenador asistente de la selección argentina.