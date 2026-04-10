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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Arbeloa muestra su potencia ofensiva ante el Girona

Álvaro Arbeloa
Real Madrid
Girona
Primera División
Liga de Campeones
España

El Real Madrid mantiene vivas sus esperanzas de luchar por el título de La Liga

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, ha anunciado la alineación para el partido de hoy contra el Girona, correspondiente a la jornada 31 de La Liga.

El equipo blanco juega en el Santiago Bernabéu antes de viajar a Múnich para visitar al Bayern el miércoles en la vuelta de cuartos de final de la Champions, con la esperanza de remontar el 1-2 de la ida.

Para guardar energías de cara al Bayern, Arbeloa dejó fuera a Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger para evitar sobrecargas.

En ataque confía en Vinicius Jr., Mbappé, Brahim y Bellingham.

La alineación completa del Real Madrid es la siguiente:

Liga de Campeones
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Primera División
Girona crest
Girona
GIR
Real Betis crest
Real Betis
BET

Lunin, Carvajal, Militão, Asensio, Fran García, Valverde, Bellingham, Camavinga, Brahim, Mbappé y Vinicius.

El Madrid es segundo en Liga con 69 puntos, a 7 del Barcelona.

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