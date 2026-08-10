Como anunció oficialmente el club de la Premier League inglesa el lunes por la noche, el internacional uruguayo jugará la próxima temporada cedido en los Reds.

«No puedo esperar para empezar. Estoy muy, muy feliz. Estoy muy ilusionado por estar en este club con tanta tradición», cita el comunicado oficial del Liverpool a Araujo. «Creo que era el paso ideal para mí en esta fase de mi carrera. Creo que era un paso que tenía que dar sí o sí. En cuanto escuché del interés de Liverpool, todo fue realmente muy, muy rápido».

En los últimos tiempos, cada vez apuntaba más a que el defensa de 27 años ya no tenía futuro en Barcelona. Allí, el joven Pau Cubarsi le había ido arrebatando poco a poco el puesto de titular la pasada temporada. Aunque Araujo siguió sumando 38 partidos entre todas las competiciones, la mayoría de ellos los disputó como suplente.

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Hansi Flick critica a Ronald Araujo antes de su salida del FC Barcelona

El técnico del Barça, Hansi Flick, no se mordió la lengua tras la derrota por 0-1 en el amistoso contra el Udinese Calcio y dejó claras las razones de la salida del uruguayo. «Es un gran tipo y un jugador fantástico. Pero su estilo de juego no es lo que yo prefiero». El técnico alemán admitió abiertamente que apenas encontró sitio últimamente para el contundente zaguero en su sistema táctico.

En el Barça, el contrato de Araujo sigue vigente hasta el 30 de junio de 2031. Sin embargo, como parte de la cesión, Liverpool también se habría asegurado una opción de compra de 55 millones de euros, que podrá ejecutar el próximo verano.

En el Liverpool, Araujo está previsto como sustituto de Ibrahima Konate, que se marchó al Real Madrid. Además del capitán Virgil van Dijk, el técnico del LFC, Andoni Iraola, solo dispone de opciones limitadas en el eje de la defensa con el actualmente lesionado Joe Gomez y los dos jóvenes Jeremy Jacquet y Giovanni Leoni.