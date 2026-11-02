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Traducido por

Antes del explosivo duelo de Champions, Simeone se rinde a Kane: merece el Balón de Oro

H. Kane
D. Simeone
Bayern Múnich
Atlético Madrid
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Liga de Campeones
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Argentina
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En un gran gesto de respeto antes de uno de los partidos más calientes de la Champions League, el argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, elogió a la estrella inglesa Harry Kane y lo describió como merecido ganador del Balón de Oro, en vísperas del decisivo enfrentamiento que mide a su brillante equipo con el Bayern de Múnich.

El Atlético de Madrid se prepara para recibir al gigante bávaro mañana martes en el estadio Wanda Metropolitano, en un partido crucial para mantener su registro sin derrotas en nueve encuentros consecutivos. El conjunto madrileño afronta el choque con la moral alta tras ganar ocho de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, incluida la valiosa victoria por 2-1 sobre su eterno rival, el Real Madrid, en el derbi de la capital.

Kane, un ejemplo para las generaciones

Simeone elogió el elevado instinto goleador de Kane antes del esperado enfrentamiento. El técnico argentino dijo en la rueda de prensa previa: "En primer lugar, quiero felicitarlo por su merecido Balón de Oro, es algo increíble. Siempre lo he admirado; con su madurez a lo largo de los años, ha recuperado su mejor nivel sin perder su olfato de gol, y sabe perfectamente lo que necesita el equipo".

El entrenador argentino añadió que la influencia de Kane va más allá de marcar goles, y explicó: "Su talento es una verdadera ganancia para el juego y para los jóvenes jugadores que lo toman como ejemplo, porque deja un legado que demuestra que se pueden lograr grandes cosas con trabajo duro".

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03 nov 2026

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Lucha por posiciones muy ajustadas

El Atlético de Madrid ocupa el decimosexto puesto en la clasificación de la Champions League con cuatro puntos en tres partidos, a tan solo un punto del Bayern de Múnich, decimocuarto, que ha empatado en dos encuentros consecutivos del torneo, lo que convierte la cita del martes en decisiva para ambos equipos en la lucha por la clasificación.

Simeone cerró sus declaraciones subrayando la dificultad de mantener la continuidad, al afirmar: "Encontrar el equilibrio y la constancia es la parte más difícil, y es lo que todos buscamos como entrenadores. Tenemos que disfrutar del camino y recorrerlo con entusiasmo mientras avanzamos".

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