El Al Nassr saudí se ha librado de la maldición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", a pocos días del esperado enfrentamiento ante el Neom en la Roshn League.

El Al Nassr se prepara para medirse al Neom el próximo martes, en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la décima jornada de la Roshn League saudí.

Y a pocos días del partido, el periodista saudí Ali Al Anzi confirmó el regreso de Abdulelah Al Amri, defensa del Al Nassr, a los entrenamientos, tras la lesión que sufrió durante el pasado periodo.

Al Amri se había lesionado durante su participación con la selección de Arabia Saudí en el torneo "Golfo 27", título que conquistó el combinado saudí el martes de la semana anterior a la pasada, tras vencer a la selección de Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero en la final.

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Desde el final del torneo, el futbolista de 29 años se ausentó en los dos últimos partidos del Al Nassr: ante el Al Diriyah en la octava jornada de la Roshn League y después frente al Neftchi uzbeko en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

El regreso de Al Amri representa un impulso importante para el club de la capital, sobre todo porque el técnico australiano Ange Postecoglou cuenta con él como titular, junto al francés Mohamed Simakan y el español Íñigo Martínez.

Cabe recordar que el Al Nassr ocupa la tercera posición en la tabla de la liga saudí con 19 puntos, a dos del líder Al Hilal y por diferencia de goles detrás del Al Qadsiah, que marcha segundo.