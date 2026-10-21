Antes del duelo ante el Arsenal: la muerte golpea a Kimmich

Joshua Kimmich, estrella del Bayern Múnich y capitán de la selección de Alemania, recibió un duro golpe familiar antes del esperado enfrentamiento ante el Arsenal en la Liga de Campeones, después de que su padre, Berthold, falleciera a los 57 años como consecuencia de las complicaciones derivadas de un infarto repentino, según reveló el diario alemán "Bild".

El Bayern Múnich anunció el miércoles la ausencia de Kimmich en el duelo ante el Arsenal, previsto en el estadio Allianz Arena, debido al fallecimiento de uno de sus familiares cercanos, sin revelar su identidad, en respeto a la privacidad del jugador y de su familia.





Sin embargo, el diario "Bild" confirmó, citando fuentes del entorno cercano al jugador, que el fallecimiento corresponde a su padre, Berthold, quien fue uno de sus mayores apoyos a lo largo de toda su carrera futbolística.

El padre de Kimmich: el primer apoyo en su carrera

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Berthold desempeñó un papel importante en la formación de la carrera de su hijo desde su infancia, pues se preocupó por apoyarlo y animarlo en sus primeros pasos en el mundo del fútbol, y lo acompañaba con regularidad a la ciudad de Stuttgart para seguir los partidos y los entrenamientos, pese a las largas distancias que recorría la familia.

Kimmich se abrió camino después a través del Stuttgart y el Leipzig, antes de dar el salto al Bayern Múnich, hasta convertirse en uno de los mediocampistas más destacados del mundo y asumir posteriormente la capitanía de la selección alemana.

El Bayern respalda a su jugador en su adversidad

El Bayern Múnich dirigió un mensaje de apoyo a su jugador, al afirmar en un comunicado oficial: "Todo el club del Bayern Múnich está al lado de Joshua Kimmich, expresando su más profundo pésame".

Kimmich se había ausentado del entrenamiento final del equipo, el martes, por motivos personales, antes de que el club confirmara su exclusión de la lista para el partido ante el Arsenal, que el conjunto alemán disputa en el marco de la Liga de Campeones.

El Bayern Múnich pidió respetar la privacidad del jugador y de su familia durante este difícil periodo, en un momento en el que el equipo echa en falta a uno de sus elementos más importantes antes del esperado enfrentamiento europeo.