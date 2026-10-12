El Barcelona recibió un impulso moral positivo antes del esperado enfrentamiento ante el Galatasaray en la Liga de Campeones, con una nueva evolución en el estado de una de sus grandes estrellas, aunque continúa la incertidumbre sobre la fecha de su regreso a los partidos.

El portal "Tribuna" informó de que el brasileño Raphinha volvió a entrenarse sobre el césped, dentro de su programa de rehabilitación para recuperarse de la lesión que lo ha mantenido alejado del equipo durante el último periodo.





Raphinha había regresado de forma anticipada del parón internacional, después de sufrir un edema leve en el músculo del muslo derecho, y desde entonces ha seguido un programa de entrenamiento al margen del resto de sus compañeros.

El cuerpo médico del Barcelona trata con cautela el estado del extremo brasileño, dado que ya había sufrido problemas musculares en la misma zona, lo que lleva al club a evitar precipitarse en su regreso a los campos antes de que recupere plenamente su puesta a punto física.

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A pesar de la evolución positiva en el proceso de recuperación, Raphinha no viajará con la expedición del Barcelona a Turquía, de cara al encuentro ante el Galatasaray previsto para el martes, según recogió el informe citando a la emisora "Ser Cataluña".

El regreso del jugador a los entrenamientos sobre el césped representa un paso importante en el camino hacia su recuperación, pero no significa que su participación en los partidos esté próxima, ya que sigue centrado en recuperar la forma física antes de obtener la luz verde para volver a la competición.

El Barcelona espera que la recuperación de Raphinha se complete lo antes posible, dada su importancia ofensiva y su capacidad para marcar diferencias, especialmente con la congestión del calendario de partidos en la próxima etapa.

Pese a su ausencia confirmada en el viaje para enfrentar al Galatasaray, su vuelta a los entrenamientos ofrece al equipo un indicio positivo sobre su progreso en la fase de recuperación, a la espera de fijar la fecha de su regreso al trabajo con el grupo y a los partidos oficiales.