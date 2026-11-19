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Curtis Jones y Djed Spence, compañeros en la selección de Inglaterra, tuvieron un divertido desacuerdo sobre la emblemática saga de videojuegos Grand Theft Auto de camino al entrenamiento del Inter. Los centrocampistas discreparon sobre sus entregas favoritas de la serie en medio de la euforia por el lanzamiento de GTA 6.

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Las estrellas del Inter discrepan sobre GTA

Jones y Spence protagonizaron un divertido desacuerdo durante un entrenamiento del Inter. Los internacionales ingleses debatieron cuál es el mejor juego de la famosa saga Grand Theft Auto. Un vídeo del intercambio, en tono distendido, no tardó en circular por las redes sociales.

La conversación dejó patente la buena relación entre ambos jugadores mientras se dirigían al campo de entrenamiento el miércoles. El Inter compartió el vídeo como parte de una tendencia que se ha extendido entre los clubes de la Serie A. Los equipos italianos han estado creando contenido en internet para celebrar el lanzamiento oficial de GTA 6 el jueves 19 de noviembre.

«¡Anda ya!»

El debate comenzó cuando una persona del departamento de medios del club pidió a los jugadores que nombraran su entrega favorita de la histórica saga de videojuegos. Jones no tardó en dar sus preferencias.

«GTA San Andreas, que fue el primero al que jugué, o el cinco, porque es el más reciente antes de que salga el seis», explicó a la cámara el excentrocampista del Liverpool.

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Spence, que había regresado recientemente a Italia tras cumplir con sus compromisos internacionales con Inglaterra, caminaba unos pasos por detrás de su compañero. Se sumó enseguida a la conversación con su propia lista: «San Andreas, el cuatro, el cinco, Vice City».

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Vice City desata el debate en el entrenamiento

La inclusión de Vice City, el clásico título de 2002, en la lista de Spence provocó de inmediato una contundente reacción de su compañero de club. Jones no se podía creer su elección.

«¿Qué? ¿Vice City? ¡Anda ya!», le gritó Jones. El divertido intercambio puso de manifiesto las distintas preferencias sobre videojuegos en el vestuario del Inter.

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La atención vuelve a la Serie A

La plantilla del Inter dejará ahora los mandos a un lado para centrarse por completo en la competición nacional. El equipo prepara su próximo partido crucial de la Serie A tras el parón internacional de noviembre.