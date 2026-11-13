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Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, habló ante los medios de comunicación durante la rueda de prensa previa al amistoso de la Canarinha ante Japón, en la ciudad de Kallang, en Singapur.

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El diario As publicó las declaraciones del técnico italiano, quien afirmó: "Japón es un rival con una gran capacidad competitiva. Ha demostrado durante los últimos años lo bueno que es su rendimiento en las competiciones y cómo ha evolucionado. También lo demostró durante el Mundial. Tiene jugadores destacados, y nos espera un partido muy duro".

Y continuó: "Todos los jugadores están contentos de estar aquí y quieren disputar el partido. Vestir la camiseta de la selección brasileña es un motivo de orgullo para todos".

Y añadió: "Raphinha está rindiendo muy bien aquí y con su club, el Barcelona. Está mostrando una calidad excepcional con el equipo catalán, y puede jugar con nosotros en la posición de delantero".

Sobre los temores de los clubes ante las lesiones de los jugadores, comentó: "La prioridad siempre es preservar la salud del jugador. Si está en condiciones de participar y con un estado físico que le permita jugar al 100%, lo hará. Trabajaremos para controlar los minutos de participación de todos los jugadores, y evaluaremos el estado de cada uno de ellos. Disponemos de la información necesaria para controlar el número de minutos de participación de cada jugador".

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Ancelotti aseguró: "Todos los clubes pueden estar tranquilos respecto a la presencia de sus jugadores con la selección. Tenemos un equipo de trabajo del más alto nivel, la prioridad es la salud de los jugadores, y volverán a sus clubes en buen estado".

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Y sobre el nivel de Lucas Perri, comentó: "Lo veo con mucha confianza y tranquilidad, y además está evolucionando bien en la posición de guardameta. Está realizando un gran trabajo con el Torino, y es un jugador más dentro del grupo".

Y señaló: "Durante los últimos días hemos realizado pruebas para conocer a los jugadores capaces de participar. Y me han dejado muy buenas impresiones. Tengo los nombres de los jugadores que pienso hacer jugar en el partido, pero no los voy a revelar".

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Y agregó: "Es muy importante para la selección brasileña contar con extremos capaces de jugar en el centro del campo. Me funcionó muy bien cuando lo hice con Ángel Di María en el Real Madrid, y João Gomes también puede hacer lo mismo".

Y explicó: "¿Los cambios tras el Mundial? Evalué a los jugadores después del Mundial, y los resultados fueron muy positivos. Todavía hay algunos jugadores que no han podido estar aquí. Pero el grupo marcha bien, y estoy muy contento con ellos".

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Carlo Ancelotti recalcó: "Sé que los jugadores quieren jugar con la selección, y no tengo que decirles nada para que salten al campo y ofrezcan un rendimiento competitivo".

Y aseguró: "Brasil es la mayor selección del mundo, y la afición estará presente detrás de nosotros en cada partido y nos apoyará. La cosa es diferente en otros países".

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Y señaló: "El ánimo de los jugadores durante los entrenamientos es magnífico, y nos dan muy buenas impresiones, y tenemos la calidad que nos capacita para el futuro. Lo único que nos falta es la experiencia, que es algo que no se puede comprar. En cuanto al talento, no se puede fabricar, y nosotros lo tenemos. Seguiremos apoyando los talentos. Hay algunos jugadores que no juegan con sus clubes, y debemos ayudarlos y respaldarlos".

Y concluyó: "Las críticas son algo natural. Estamos atravesando una etapa de transición que incluye a nuevos jugadores. Y estamos trabajando para construir un grupo fuerte de cara al futuro".