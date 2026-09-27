Ancelotti se aburre de Vinicius y preocupa al Barcelona por Raphinha

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, busca nuevas soluciones ante el bajón en el rendimiento y los resultados de la Canarinha, y parece que se inclina por aprovechar la experiencia de Hansi Flick con Raphinha en el Barcelona.

Ancelotti pretende alinear al jugador del Barcelona en la posición de delantero puro durante el próximo amistoso ante Australia, prescindiendo de los otros delanteros que convocó, en un intento de trasladar el "efecto Raphinha" desde el conjunto blaugrana a la selección brasileña, según el diario"Sport" catalán.





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Raphinha vive su mejor momento, ya que ha marcado 14 goles esta temporada, convirtiéndose en el máximo goleador de LaLiga durante el sorprendente inicio de campaña.

El Barcelona recurrió a él en la posición de delantero puro o como falso nueve durante el arranque de la temporada, y el jugador brasileño logró ofrecer una efectividad ofensiva asombrosa, lo que llevó a Ancelotti a creer en su capacidad para desempeñar el mismo papel con la selección.

La idea de Ancelotti se basa en reforzar el centro del campo con más fuerza y creatividad, y aprovechar la buena capacidad de Raphinha para culminar las jugadas ofensivas.

Nuevas soluciones

Parece que el exentrenador del Real Madrid empieza a sentirse decepcionado con el nivel de Vinícius y Endrick, que no aportan demasiado desde que asumió el cargo, lo que le empuja a buscar nuevas soluciones. Raphinha se ha convertido en su referente, otorgándole mayores competencias dentro del campo, según "Sport".

Raphinha había heredado el dorsal número 10 que lució Neymar con la selección de Brasil, y liderará al equipo en el segundo amistoso consecutivo ante Australia.

En el Barcelona reina cierta preocupación por que Ancelotti vuelva a exprimir al jugador, después de que Raphinha disputara íntegro el primer amistoso (que terminó con empate 1-1), en medio de indicios de que también jugará un gran número de minutos en el segundo enfrentamiento.

Raphinha se encuentra actualmente en buen estado físico, aunque su presencia con la selección de Brasil siempre va acompañada del temor a que se exponga a riesgos innecesarios, después de que estas circunstancias le hayan provocado en algunas ocasiones lesiones graves.



