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Nordin Amrabat se negó a que la edad apagara su pasión por el fútbol y acaparó los focos con un regreso excepcional al primer plano, tras marcar un gol histórico en la Eredivisie en la victoria de su equipo, el Utrecht, por 4-3 en el campo del ADO Den Haag, correspondiente a la decimocuarta jornada.

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Al jugador de 39 años solo le hicieron falta 6 minutos para abrir el marcador. Arrancó con el balón desde el centro del campo en una brillante acción individual, se deshizo del defensa Milan Hoeke y lo coló entre las piernas del portero Kilian Nikiema para adelantar al Utrecht en el inicio del encuentro.

Un gol que devuelve a Amrabat a los libros de historia

El valor del tanto no se limitó a lo temprano que llegó, sino que se extendió a la hazaña excepcional lograda por Amrabat, que volvió a marcar en la Eredivisie por primera vez en 16 años y se convirtió, con 39 años, en el goleador de más edad en la historia de la competición.

El logro llegó en la primera titularidad de Amrabat con el Utrecht desde su llegada al equipo y coincidió con el inicio de una nueva etapa en el club, después de que el técnico interino Mark Otten asumiera el mando del primer equipo tras la destitución del anterior entrenador.

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Sin embargo, el fuerte arranque del Utrecht no impidió que el conjunto local respondiera con rapidez: Yannick Eduardo igualó para el ADO Den Haag en el minuto 7, apenas un minuto después del gol de Amrabat. Antes del descanso, concretamente en el minuto 42, Artem Stepanov volvió a adelantar al equipo visitante, de modo que la primera parte terminó con ventaja del Utrecht por dos goles a uno.

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Siete goles y emoción hasta el último instante

Nada más comenzar la segunda mitad, Yoann Cathline amplió la ventaja del Utrecht con el tercer gol, pero el ADO Den Haag se negó a rendirse y Evan Rottier recortó distancias, lo que mantuvo el partido abierto a cualquier desenlace.

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Stepanov volvió a aparecer para firmar su segundo tanto personal y el cuarto de su equipo, antes de que Eduardo anotara su segundo gol en el minuto 66 y devolviera a los locales al partido.

Pese a los intentos del ADO Den Haag por empatar en los minutos restantes, el Utrecht conservó su ventaja, cerró el encuentro con un 4-3 y sumó tres valiosos puntos lejos de su estadio.