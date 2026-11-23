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En un duelo cargado de cálculos y ambiciones, Al Ahly se prepara para afrontar una dura prueba ante Pyramids. El choque enfrenta el deseo de Al Ahly de recortar distancias con el líder y la ambición de Pyramids de prolongar su arranque perfecto y mantener el pleno de victorias en la Premier League egipcia.

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El marroquí Houcine Ammouta, director técnico de Al Ahly, ha anunciado el once inicial con el que se medirá a Pyramids esta noche, lunes, en el Estadio Internacional de El Cairo, en partido de la novena jornada de la competición. Se trata de un encuentro muy esperado por la afición, dada su importancia en la lucha por el liderato.

En su elección, Ammouta ha seguido confiando en Omar El Saey como titular, concediéndole una nueva oportunidad para demostrar su valía. El técnico marroquí busca así mantener la estabilidad del equipo y dar más protagonismo a algunos de sus jóvenes en los partidos importantes.

La mayor sorpresa en la convocatoria de Al Ahly fue la presencia de Imam Ashour en el banquillo, después de haberse perdido los últimos partidos del equipo, concretamente desde su aparición ante El Qanah en el encuentro que terminó con empate a 3-3.

El regreso de Imam a la convocatoria le ofrece a Ammouta una opción adicional en el centro del campo, sobre todo porque el jugador posee cualidades técnicas y físicas que le permiten cambiar la cara del equipo cuando sea necesario, ya sea generando ocasiones o incorporándose a zonas de ataque.

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En el centro del campo, Ammouta ha decidido apostar por Akram Tawfik junto a Marwan Attia, con la continuidad de Omar El Saey, mientras que en la línea de ataque ha optado por el trío formado por Ahmed Zizo, Achraf Bencharki y el marroquí Soufiane Benjdida.

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La presencia de Soufiane Benjdida al frente del ataque se produce en detrimento del argelino Mounsef Bakrar, que tendrá que conformarse con el banquillo. Ammouta confirma así su apuesta por la solución ofensiva que considera más adecuada para hacer frente a la defensa de Pyramids.

Once de Al Ahly ante Pyramids

- Portería: Mostafa Shobeir.

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- Defensa: Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ashraf Dari, Tawfik Mohamed.

- Centro del campo: Marwan Attia, Akram Tawfik, Omar El Saey.

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- Ataque: Ahmed Zizo, Soufiane Benjdida, Achraf Bencharki.

En el banquillo: Mohamed El Shenawy, Yassin Marei, Taher Mohamed, Ahmed Reda, Mounsef Bakrar, Hussein El Shahat, Ali Mahmoud, Imam Ashour y Karim Fouad.

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Mokwena responde con un tridente ofensivo y Zico lidera a Pyramids

En el otro bando, el sudafricano Rhulani Mokwena, director técnico de Pyramids, ha dado a conocer el once de su equipo para enfrentarse a Al Ahly, con cambios llamativos en su elección. El más destacado es la inclusión de Mostafa Abdel Raouf "Zico" en la posición de delantero centro.

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Mokwena también ha decidido introducir modificaciones en el once, con la titularidad de Walid El Karti y Abdelrahman Magdy, en un intento de imponer su dominio en el centro del campo y amenazar la portería de Al Ahly con más de una alternativa ofensiva.

El entrenador de Pyramids confía en el trío formado por Mostafa Fathi, Nasser Maher y Zico en la línea de ataque, con El Karti y Magdy junto a Mohanad Lasheen en el centro del campo, para garantizar el equilibrio entre las tareas defensivas y las transiciones ofensivas.

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El once de Pyramids es el siguiente:

- Portería: Ahmed El Shenawy.

- Defensa: Mohamed Chibi, Ahmed Samy, Mahmoud Marei, Karim Hafez.

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- Centro del campo: Mohanad Lasheen, Walid El Karti, Abdelrahman Magdy.

- Ataque: Mostafa Fathi, Mostafa Zico, Nasser Maher.

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En el banquillo: Ziad Haitham, Hamed Hamdan, Youssef Obama, Mahmoud Saber, Ahmed Abdelkader, Mahmoud Abdel Hafez "Zalaka", Ahmed Atef "Qotta", Odeh Fakhouri e Iyad Al Askalani.

El duelo adquiere una importancia excepcional dada la distinta situación de ambos equipos en la clasificación de la Premier League egipcia. Al Ahly llega al partido en tercera posición con 20 puntos, tras sumar 6 victorias y 2 empates.

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Por su parte, Pyramids lidera la clasificación con 24 puntos, después de firmar un pleno en las 8 primeras jornadas con victorias en todos sus partidos, por lo que afronta una auténtica prueba para mantener su trayectoria impecable.

Al Ahly aspira a sumar los tres puntos y reducir a uno solo la distancia con el líder, mientras que Pyramids es consciente de que una victoria le permitiría distanciarse en lo más alto y enviar un mensaje contundente a sus rivales.