Álvarez a Arteta: no quiero al Arsenal

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, comunicó a Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, que no desea incorporarse al club inglés durante el actual periodo de fichajes, según informó un medio español.

De acuerdo con el diario madrileño "As", la operación del traspaso de Álvarez al Arsenal se ha vuelto muy complicada, pese a los continuos intentos del club londinense por convencer al jugador.

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Por su parte, el Atlético de Madrid fijó este domingo como fecha límite para que el delantero argentino defina su futuro, en medio del interés del Arsenal y también del Manchester City por ficharlo, según la cadena Sky Sports.

Diversos informes de prensa señalaron que el club de la capital española está abierto a vender a su jugador, antes del cierre del mercado de fichajes el próximo martes, con la condición de recibir alrededor de 128 millones de libras esterlinas.

Álvarez se ausentó de los entrenamientos con sus compañeros durante 4 días, ante su insistencia en fichar por el Barcelona, una opción que el Atlético de Madrid rechaza con firmeza, acusando al club catalán de falta de profesionalidad en el manejo del asunto.

El argentino ya había expresado su deseo de abandonar el Atleti desde el pasado junio, cuando declaró: "Hablé con las personas con las que necesitaba hablar en el Atlético, y lo mejor para todos es el traspaso. Quiero cumplir mi sueño. No es el momento adecuado para hablar de este tema, pero tampoco puedo ocultarlo. Intento ser una persona honesta".

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